Geslaagde eerste vlucht met NASA's vernuftige Mars-helikopter

Foto als bewijs

NASA kreeg ter bevestiging van de geslaagde vlucht beeld materiaal vanaf Mars binnen. Daarbij stuurde de Ingenuity Mars-helikopter zelf een foto waarop de schaduw van de helikopter te zien is op het Marsoppervlak terwijl de helikopter iets boven het oppervlak zweeft. Op de foto zijn ook goed de bandensporen te zien die de Rover Perseverance heeft gemaakt op het Marsoppervlak.

Programma

Omdat er 20 minuten zit tussen het versturen van een radiosignaal vanaf Mars en de Aarde was het niet mogelijk om de helikopter vanuit NASA in Washington te besturen. Daarom werd er gebruik gemaakt van een speciaal computerprogramma dat het starten van de wieken, het opstijgen en ook weer het landen in de juiste volgorde afwerkte.

IJle lucht

Het probleem dat NASA moest overwinnen was de ijle lucht op Mars. De atmosfeer is zeer dun, vergelijkbaar met atmosfeer op de aarde op ongeveer 30 kilometer hoogte. Om dan toch genoeg opwaartse kracht te genereren en te kunnen blijvenzweven draaien de wieken van de Ingenuity Mars-helikopter met een snelheid van 2.500 omwentelingen per minuut, vijf keer zo snel als de wieken van een helikopter op aarde. De zwaartekracht op Mars is vergeleken met de Aarde een derde.

Grotere helikopter

De Ingenuity Mars-helikopter is een klein model waarvan de twee wieken 1,2 meter lang zijn. Nu deze eerste vlucht geslaagd is wil NASA een groter model gaan maken dat op Mars kan worden ingezet om de planeet beter te verkennen. Het voordeel van de helikopter is dat hij op plekken kan komen waar een terreinwagen bijvoorbeeld niet kan komen.

LIVE-stream terugkijken

Hieronder is de LIVE-stream die maandagochtend te zien was nog eens terug te kijken.