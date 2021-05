NWO investeert 20 miljoen euro in wetenschappelijke infrastructuur

'Investeringen NWO-groot'

'Deze ‘investeringen NWO-groot’ worden ingezet voor de aanschaf van hoogwaardige apparatuur, dataverzamelingen en software. Zo versterkt NWO de wetenschappelijke infrastructuur, die Nederlandse kennisinstellingen beschikbaar stellen aan de Nederlandse onderzoeksgemeenschap. Wetenschappers uit heel Nederland werken vaak samen binnen de projecten waar de nieuwe faciliteiten gerealiseerd worden, ook met internationale partners', aldus de NWO.

Elektronenmicroscoop

De zeven toegekende projecten komen uit alle wetenschapsdomeinen: zowel het exacte domein, het alfa-/gammadomein en het medische domein. Een van projecten is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een elektronenmicroscoop voor de dynamische vastlegging van biomaterialen. Het gaat om nieuwe technologie, waarmee filmpjes gemaakt kunnen worden van wat er precies in cellen gebeurt. Met deze kennis wordt het makkelijker om ziekten als kanker en Alzheimer beter te begrijpen. Tot nu toe kunnen microscopen alleen maar foto’s maken, maar dat gaat hopelijk veranderen met deze nieuwe techniek die aan de Radboudumc wordt ontwikkeld.

Laboratorium Universiteit Twente

De Universiteit Twente krijgt middelen om een laboratorium verder te ontwikkelen, waar met behulp van röntgen beter in batterijen en andere elektronische apparaten gekeken kan worden. Energieconversie en energieopslag worden steeds belangrijker in onze maatschappij, maar we weten nog onvoldoende van de chemische en elektronische processen die plaatsvinden tussen verschillende materialen, waaruit een batterij is opgebouwd. Hier vind je een overzicht van alle projecten.

'Onderzoek van wereldklasse'

Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO over de toegekende investeringen: 'De projecten zijn stuk voor stuk uniek in hun soort en maken nieuw onderzoek mogelijk met grote toegevoegde waarde kennis voor de samenleving. Neem het laboratorium voor het meten van toxische stoffen dat de Universiteit Leiden echt nu verder kan ontwikkelen. Van veel stoffen weten we niet precies welke effecten zij op de mens hebben en bij welke hoeveelheden er ziekten kunnen optreden. Met dit lab kunnen de effecten van stoffen sneller worden onderzocht, en ook beter in kaart gebracht.'

'Van cruciaal belang'

Hoogwaardige wetenschappelijke infrastructuur is van cruciaal belang voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, maar de hoge kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen individuele instellingen in hun eentje niet dragen. 'Alleen met een sterke wetenschappelijke infrastructuur kunnen we met zijn allen onderzoek van wereldklasse leveren. We willen als Nederland hieraan bijdragen om als kenniseconomie mee te blijven komen.'

Verschillende criteria

NWO ontving dertig aanvragen voor het programma investeringen NWO-groot. De aanvragen zijn door een onafhankelijke adviescommissie van wetenschappers uit verschillende disciplines beoordeeld. De commissie heeft de voorstellen beoordeeld op basis van verschillende criteria, zoals wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact en bracht bij verschillende consortia een virtueel bezoek om toelichting te krijgen over de aanvraag. Zeven projecten hebben een subsidie ontvangen. De toegekende NWO-bijdrage varieert van ongeveer 1,5 tot 4,8 miljoen euro. De volgende ronde investeringen NWO-groot opent deze zomer. Belangstellenden kunnen tot het einde van dit jaar een voorstel indienen.