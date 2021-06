Zo kun je de zonsverduistering veilig tussen 11.19 en 13.31 uur volgen

Donderdag vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats die is te zien tussen 11.19 en 13.31 uur. Tijdens deze verduisteringsperiode schuift de maan tussen de zon en de aarde voorbij. Het zonlicht is echter dermate fel dat het absoluut wordt afgeraden om rechtstreeks in de zon te kijken zonder je ogen te beschermen omdat dit zal leiden tot onherstelbare schade aan je ogen.