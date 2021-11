NASA probeert met crash ruimtevaartuig op asteroïde zijn koers te veranderen

DART

Voor het project, dat NASA de naam Double Asteroid Redirection Test oftewel kortweg 'DART' heeft gegeven, staat voor woensdag 24 november een lancering gepland met de SpaceX Falcon 9-raket vanaf Vandenberg Space Force Base in Californië.

24.000 km/h

De SpaceX raket heeft het DART-ruimtevaartuig aan boord die de door NASA uitgekozen asteroïde op een andere koers moet zien te krijgen. De bedoeling is dat NASA het DART-ruimtevaartuig met een snelheid van 24.000 km/h op de asteroïde gaat laten crashen om zo te kijken of deze daardoor ook werkelijk van koers gaat veranderen.

Test

Ter geruststelling van de lezers van dit bericht, de door NASA uitgekozen asteroïde vormt geen bedreiging voor de aarde maar het gaat dus om een test. DART is de eerste planetaire verdedigingstestmissie van NASA. Als de test in de praktijk slaagt wordt de kans groter dat NASA, wanneer in de toekomst een asteroïde wel echt een bedreiging voor de aarde blijkt te zijn doordat hij recht op de aarde afkomt, deze asteroïde ruim op tijd van koers kan veranderen waardoor hij geen gevaar meer vormt voor de aarde.