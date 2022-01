Geheugen vrouwen vanaf 45 jaar beter dan van mannen maar dit gaat sneller achteruit

Ouderdomsdementie

Nog altijd krijgen in Nederland en wereldwijd meer vrouwen dan mannen ouderdomsdementie. Dementie tast functies zoals geheugen en snelheid van informatieverwerking aan. Al voor de tijd dat dementie doorgaans optreedt, nemen de functies al gestaag af.

Studie van 20 jaar

Voor dit onderzoek werden deze functies van 10.000 mannen en vrouwen van 45 jaar en ouder over een periode van 20 jaar gemeten. Er is gebruikgemaakt van de Doetinchem Cohort Studie en de Longitudinal Aging Study Amsterdam.

Verschillen in de toekomst mogelijk kleiner

Onder deelnemers die later geboren zijn, grofweg na de Tweede Wereldoorlog, is het voordeel in geheugen en snelheid van informatieverwerking voor vrouwen groter. Dit komt onder andere doordat het opleidingsniveau in de afgelopen decennia vooral bij vrouwen hoger werd. Door deze relatief hogere cognitieve reserve bij vrouwen kan het zijn dat in de toekomst dementie niet meer vaker voor zal komen bij vrouwen dan bij mannen.