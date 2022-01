Afwijkingen in longen van langdurige Covid-patiënten met kortademigheid

Britse wetenschappers van de universiteit van Oxford hebben afwijkingen ontdekt in de longen van patiënten met langdurige Covid die last blijven hebben van kortademigheid.

De zogenaamde EXPLAIN-studie gebruikt gehyperpolariseerde xenon-MRI-scans om mogelijke longschade te onderzoeken bij langdurige COVID-patiënten die kortademigheid ervaren en niet in het ziekenhuis werden opgenomen toen ze COVID-19 hadden.

Deze vroege resultaten suggereren dat COVID-19 kan leiden tot aanhoudende verslechtering van de gasoverdracht en een onderliggende longafwijkingen. In hoeverre deze afwijkingen bijdragen aan kortademigheid is op dit moment echter onduidelijk. De studie is een vooraankondiging en moet nog door andere wetenschappers worden bekeken.