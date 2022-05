'Minder depressief na een week stoppen met sociale media'

De studie, uitgevoerd door een team van onderzoekers van de Universiteit van Bath (VK), bestudeerde de mentale gezondheidseffecten van een weeklange pauze op sociale media. Voor sommige deelnemers aan het onderzoek betekende dit dat ze ongeveer negen uur van hun week moesten vrijmaken die anders zou zijn besteed aan het scrollen op Instagram, Facebook, Twitter en TikTok.

Hun resultaten - vandaag (vrijdag 6 mei 2022) gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking - suggereren dat slechts een week vrij van sociale media het algehele welzijn van individuen verbeterde, evenals verminderde symptomen van depressie en angst.

Voor het onderzoek verdeelden de onderzoekers willekeurig 154 personen van 18 tot 72 jaar die elke dag sociale media gebruikten in ofwel een interventiegroep, waar hen werd gevraagd om een ​​week lang alle sociale media niet meer te gebruiken, ofwel een controlegroep, waar ze konden blijven scrollen. zoals normaal. Aan het begin van het onderzoek werden baselinescores voor angst, depressie en welzijn genomen.

Deelnemers gaven aan het begin van het onderzoek gemiddeld 8 uur per week op sociale media te besteden. Een week later vertoonden de deelnemers aan wie werd gevraagd om de pauze van een week te nemen significante verbeteringen in welzijn, depressie en angst dan degenen die sociale media bleven gebruiken, wat een voordeel op korte termijn suggereert.

Deelnemers die werd gevraagd om een ​​week pauze te nemen, meldden gemiddeld 21 minuten op sociale media, vergeleken met gemiddeld zeven uur voor degenen in de controlegroep. Er werden schermgebruiksstatistieken verstrekt om te controleren of personen zich aan de pauze hadden gehouden. Hoofdonderzoeker van Bath's Department for Health , Dr. Jeff Lambert legt uit: "Scrolling op sociale media is zo alomtegenwoordig dat velen van ons het bijna zonder na te denken doen vanaf het moment dat we wakker worden tot wanneer we onze ogen 's nachts sluiten.

"We weten dat het gebruik van sociale media enorm is en dat er steeds meer zorgen zijn over de effecten op de geestelijke gezondheid, dus met dit onderzoek wilden we zien of het simpelweg vragen van mensen om een ​​week pauze te nemen, geestelijke gezondheidsvoordelen kan opleveren.

"Veel van onze deelnemers meldden positieve effecten van het niet gebruiken van sociale media met een verbeterde stemming en minder angst in het algemeen. Dit suggereert dat zelfs een kleine pauze al een impact kan hebben.

“Natuurlijk is sociale media een onderdeel van het leven en voor veel mensen is het een onmisbaar onderdeel van wie ze zijn en hoe ze met anderen omgaan. Maar als je elke week urenlang aan het scrollen bent en je voelt dat het een negatieve invloed op je heeft, kan het de moeite waard zijn om je gebruik te verminderen om te zien of het helpt."

Het team wil nu voortbouwen op de studie om te zien of het nemen van een korte pauze verschillende populaties kan helpen (bijvoorbeeld jongere mensen of mensen met fysieke en mentale gezondheidsproblemen). Het team wil ook mensen langer dan een week volgen, om te zien of de voordelen na verloop van tijd aanhouden. Als dat zo is, speculeren ze dat dit in de toekomst deel zou kunnen uitmaken van de reeks klinische opties die worden gebruikt om de geestelijke gezondheid te helpen beheersen.

In de afgelopen 15 jaar hebben sociale media een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we communiceren, wat wordt onderstreept door de enorme groei die de belangrijkste platforms hebben waargenomen. In het VK is het aantal volwassenen dat sociale media gebruikt gestegen van 45% in 2011 tot 71% in 2021. Onder 16- tot 44-jarigen gebruikt maar liefst 97% van ons sociale media en scrollen is de meest voorkomende online activiteit die we doen. presteren.

Je 'laag' voelen en plezier verliezen zijn kernkenmerken van depressie, terwijl angst wordt gekenmerkt door overmatige en onbeheerste zorgen. Welzijn verwijst naar iemands niveau van positief affect, tevredenheid met het leven en zingeving. Volgens de geest ervaart een op de zes van ons een veelvoorkomend psychisch gezondheidsprobleem zoals angst en depressie in een bepaalde week.