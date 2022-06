Miljarden-injectie voor 'krakend' hoger onderwijs en onderzoek

De komende tien jaar wordt er 5 miljard euro extra geïnvesteerd in hoger onderwijs en wetenschap. Daarnaast komt er 700 miljoen euro structureel per jaar bij. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vrijdag.

'Forse investering is nodig'

'Als kennisland behoort Nederland op dit moment nog tot de wereldtop. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, is een forse investering nodig. In meer ruimte voor jonge onderzoekers, voor het opleiden van talent, voor begeleiding van studenten, studentenwelzijn en in een betere aansluiting op de arbeidsmarkt', aldus het ministerie.

'Investering in onze eigen veiligheid en welvaart'

'Kennis is belangrijker dan ooit. Met de opgaven waar we op dit moment voor staan, van klimaat en pandemie tot geopolitieke-economische uitdagingen, is elke investering in kennis een directe investering in onze eigen veiligheid en welvaart. Ons systeem van onderzoek en hoger onderwijs staat al jaren onder een te hoge druk. De rek is er uit voor met name jonge onderzoekers en docenten die onze studenten begeleiden. De miljarden die we nu investeren, zijn noodzakelijk om koers te houden als kennisland', aldus Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

'Vruchtbare bodem'

Nederland profiteert van de vruchtbare bodem die het hoger onderwijs en onderzoek biedt. Deze bodem wordt gevormd door de inzet van vele docenten, onderzoekers en ondersteuners. Samen werken zij elke dag weer keihard om kwalitatief hoogstaand onderwijs te geven, het onderwijs te vernieuwen, studenten zo goed mogelijk te begeleiden en wetenschappelijke vooruitgang te boeken.

'Krakend stelsel'

Maar het werk binnen de hogescholen en universiteiten staat de laatste jaren steeds meer onder druk. Het stelsel kraakt: de werkdruk en prestatiedruk bij docenten en vooral jonge onderzoekers zijn te hoog. Dit raakt hen, maar ook de studenten die door hen begeleid worden. Het aanvragen van onderzoeksbeurzen is een moeilijk en intensief proces dat vaak zonder resultaat eindigt. Daarnaast blijven vaste contracten uit en er is te weinig tijd om zich te vernieuwen en voor te bereiden op onderwijs.