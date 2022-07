Eerste gedetailleerde beeld van James Webb Space telescoop door NASA vrijgegeven

NASA heeft dinsdag het eerste gedetailleerde beeld vrijgegeven die is gemaakt door de nieuwe James Webb Space Telescope. Het is een unieke moment omdat de beelden die deze telescoop kan maken een nog veel dieper en scherper infraroodbeeld van het verre heelal in kaart brengt.

'Zandkorrel'

De eerste afbeelding door NASA vrijgegeven betreft de cluster SMACS 0723, bekend als Webb's First Deep Field en zit boordevol details. Duizenden sterrenstelsels - waaronder de zwakste objecten die ooit in het infrarood zijn waargenomen - zijn voor het eerst in Webb's zicht verschenen. Dit stuk van het uitgestrekte universum beslaat een stukje van heelal dat slechts zo groot is als een zandkorrel die op armlengte afstand wordt vastgehouden door iemand op de aarde.

Snellere 'sluitertijd' dan de Hubble-telescoop

Dit opname van dit diepe veld dat is gemaakt door Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam), is een composiet gemaakt van afbeeldingen op verschillende golflengten, en nam in totaal 12,5 uur in beslag. In fotografiebegrippen een sluitertijd van 12,5 uur. De NIRCam bereikt dieptes van infrarode golflengten die ver voorbij de diepste velden van de Hubble-ruimtetelescoop liggen die daarvoor ook nog eens enkele weken nodig had. Een veel langere sluitertijd dus.

Zwaartekrachtlens

De afbeelding die NASA nu heeft vrijgegeven toont de melkwegcluster SMACS 0723 zoals deze er 4,6 miljard jaar geleden uitzag. De gecombineerde massa van deze cluster van melkwegstelsels fungeert als een zwaartekrachtlens en vergroot de veel verder weg gelegen melkwegstelsels erachter waardoor deze ook beter en gedetailleerder in beeld zijn gekomen.

Onderzoekers

Webb's NIRCam heeft die verre sterrenstelsels scherp in beeld gebracht - ze hebben kleine, vage structuren die nog nooit eerder zijn gezien, inclusief sterrenhopen en diffuse kenmerken. Er is dus veel te doen voor de onderzoekers die binnenkort meer te weten zullen komen over de massa's, leeftijden, geschiedenissen en composities van de sterrenstelsels, terwijl de Webb Space Telescope intussen verder op zoek gaat naar de vroegste sterrenstelsels in het universum.