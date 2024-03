Vici’s voor drie toponderzoekers van de TU Delft

Vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen

'Hiermee kunnen zij gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers', zo meldt de TU Delft.

Running up that hill: Prof. Marios Kotsonis

Wereldwijde luchtvaart speelt een belangrijke rol in de klimaatcrisis. Het verminderen van aerodynamische weerstand van vliegtuigen kan een sleutelrol spelen in terugdringing van emissies.

Recente doorbraak: Hump op vliegtuigvleugel

Een recente doorbraak is de ontdekking van de Delft Laminaire Hump, een kleine ‘heuvel’ op de vliegtuigvleugel. Wanneer de lucht over de geplaatste heuvel stroomt, blijkt deze onverwacht veel langer laminair, wat de efficiëntie van de vleugel sterk vergroot. Hoe een oppervlakte aanpassing dit doet, is vooralsnog onduidelijk. In dit project zal de fysica van de interactie tussen transitiestromingen en vleugeloppervlakte aanpassingen worden onderzocht en beschreven middels een combinatie van geavanceerde numerieke, experimentele en theoretische methoden.

Taking the pulse of the Earth’s ecosystems: Prof. Dr. Susan Steele-Dunne

Meerdere satellietradarwaarnemingen per dag bevatten de kenmerken van de gezondheid van de vegetatie. Deze kenmerken moeten echter eerst worden ontrafeld van de effecten van dauw, interceptive en geometrie. Wetenschappers zullen een network van innovatieve sensoren in vele bossen installeren om te achterhalen hoe ze de verschillende signalen kunnen scheiden. Metingen van deze sensoren, gecombineerd met modellen, zullen de ontwikkeling van een baanbrekende satellietmissie leiden om de respons van ecosystemen op klimaatverandering en menselijke invloed te bestuderen

Biologisch geïnspireerde kunstmatige intelligentie voor autonome robots: Prof. dr. Guido de Croon

Autonome robots hebben de potentie om onze economie en maatschappij grondig te veranderen, dankzij de snel voortschrijdende kunstmatige intelligentie. Echter, huidige kunstmatige intelligentie vereist te veel rekenkracht en heeft dus te zware, energieslurpende computers nodig. Dit maakt autonome robots zwaar en gevaarlijk, en dus ongeschikt voor veel mogelijke toepassingen. In dit project ontwikkelen onderzoekers een op het brein geïnspireerde kunstmatige intelligentie die ordegroottes efficiënter is. Om deze efficiëntie zo treffend mogelijk te demonstreren, zullen ze een kleine drone uitrusten met insectintelligentie. Het project maakt niet alleen nieuwe toepassingen mogelijk, maar biedt zelfs een kans om te leren over de natuur!