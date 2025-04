Royal FloraHolland floreert weer met positieve cijfers

'Op één na hoogste omzet ooit'

De productomzet nam in 2024 met 5% toe ten opzichte van 2023 tot 5,3 miljard euro (2023: 5,1 miljard euro). Het is de op één na hoogste omzet ooit (2021: 5,6 miljard). De goede omzet wordt voornamelijk verklaard door de stijging van de gemiddelde stuksprijs voor bloemen (11%), deels als gevolg van een 2% lager volume. De gemiddelde stuksprijs voor planten bleef gelijk aan vorig jaar, evenals het aantal stuks.

Versterken sierteeltketen

Pieter Bootsma, CEO sinds 1 januari 2025: “In 2024 hebben we stevig ingezet op de verdere ontwikkeling van het logistieke en digitale sierteeltplatform, die de basis vormen voor alle activiteiten van Royal FloraHolland. Met dit RFH-platform spelen we succesvol in op veranderingen in de Sierteeltsector, zoals digitalisering, wisselende volumes per transactie en schaalvoordelen. We passen de geleverde diensten aan aan de veranderende wensen in de markt en werken continu aan efficiencyverhoging van onze processen. We hebben aanpassingen gedaan in de organisatie en manier van werken waardoor we efficiënter en effectiever kunnen werken. Onze Strategie 2030 heeft vier speerpunten: uitbouwen van de daghandel, beter aansluiten bij groeisegmenten in de markt, een financieel sterke coöperatie en de versterking van ons hub-netwerk. Dit zijn concrete strategiekeuzes waarbij we voortbouwen op ons stevige fundament.”

Duurzaamheidscertificaat

Bootsma benadrukt het grote belang van verduurzaming van de sector. “Vanaf 2026 zal het overgrote deel van de omzet afkomstig zijn van kwekers met een duurzaamheidscertificaat. Kleinschalige kwekers zullen we ondersteunen om uiterlijk per 1 juli 2027 ook gecertificeerd te zijn. Dit zie ik als een noodzakelijke voorwaarde voor maatschappelijk draagvlak voor de sierteelt. Die mening wordt breed gedeeld in onze sector, zowel bij onze kwekers als bij de handel.”

Sterk verbeterd resultaat

Royal FloraHolland heeft een heel stevig financieel fundament. CFO David van Mechelen: “We willen structureel zwarte cijfers schrijven. Na twee jaar van verlies, was dat vorig jaar een harde belofte. Het resultaat over 2024 was 23 miljoen euro beter dan in 2023. Onze inkomsten zijn positief beïnvloed door de betere prijs voor bloemen en dus meer provisie. Ook de hogere tarieven voor kwekers en kopers zorgden voor meer inkomsten. Daarnaast hebben we strak gestuurd op kosten, waarbij het Fit for Future-programma al in 2024 heeft bijgedragen, waar tegenover een voorziening stond. De 4% cao-stijging heeft slechts tot 1% hogere loonkosten geleid, onder andere door verlaging van het indirecte personeel en een verdere productiviteitsverbetering in de logistiek".