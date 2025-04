Nog steeds veel PAK en metalen in stof IJmond, wel lichte daling

In de omgeving van Tata Steel komen meer PAK(Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen ) en metalen neer op de grond dan in gebieden zonder industrie. 'Dat blijkt opnieuw uit depositiemetingen van het RIVM', zo meldt het RIVM woensdag.

Ongezonde hoeveelheid PAK en lood

Eerder stelde het RIVM vast dat de blootstelling aan de hoeveelheden lood en PAK ongewenst is voor de gezondheid van kinderen. Ook zorgt het stof voor hinder in de dorpen rond Tata Steel. In vergelijking met de eerdere metingen kwamen er wel iets minder PAK en metalen op de grond terecht. Het is niet duidelijk of de dalingen structureel zijn en wat de precieze oorzaak ervan is.

Tata Steel

Het RIVM meet sinds 2020 in de IJmond, in de omgeving van Tata Steel, hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK(Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen )) en metalen er zitten in stof dat is neergedaald op de grond. In het najaar van 2024 heeft het RIVM voor de vierde keer metingen gedaan en de resultaten met elkaar vergeleken.

Lichte daling PAK en metalen in stof op de grond

Ook dit keer blijkt dat er in de IJmond meer PAK en metalen op de grond terechtkomen dan in gebieden zonder industrie. Dat geldt vooral in Wijk aan Zee. Wel waren de hoeveelheden PAK en aluminium, lood en zink in het stof in de meeste dorpen iets lager dan in 2020. De hoeveelheid ijzer is sinds 2020 flink gedaald. Het is niet duidelijk of de dalingen structureel zijn en wat de precieze oorzaak ervan is.

Verschillende factoren van invloed op resultaten

Een belangrijke bron van dit stof is Tata Steel. Een van de maatregelen die Tata Steel heeft genomen om verspreiding van stof te beperken is het plaatsen van een windscherm rondom een deel van het industrieterrein. Het windscherm is vlak voor de start van dit onderzoek geplaatst. Het RIVM kan op basis van de metingen van 2024 niet zeggen of deze en andere maatregelen die Tata Steel heeft genomen effect hebben. Ook weersomstandigheden zijn van invloed. Bijvoorbeeld windsterkte, windrichting en neerslag. Die omstandigheden zijn elk jaar anders.

Leefomgeving blijven monitoren

Om de leefomgeving gezonder te maken is het belangrijk dat er minder stof met PAK en metalen wordt uitgestoten en neerkomt in de leefomgeving. Het is nuttig om de situatie in de IJmond de komende jaren met metingen in de gaten te blijven houden. Het RIVM wil daarbij meer zicht krijgen in de factoren en de bronnen die invloed hebben op de hoeveelheid neergedaald stof.