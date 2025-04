Hof: Gewijzigde situatie rondom verdediging Ridouan T.

Het gerechtshof Amsterdam deelt mede dat de hoofdverdachte in het strafproces Marengo, Ridouan T., op dit moment geen verdediging in de strafzaak meer heeft. Dit meldt het gerechtshof vrijdag.

Aanhouding advocaat

'Dit is het gevolg van het feit dat de twee resterende advocaten van T. zich op 16 april jl. – door middel van een bericht aan het gerechtshof – als zijn raadslieden hebben onttrokken aan de zaak, nadat vorige week een van zijn raadslieden als verdachte is aangehouden', aldus het Hof.

Zitting 2 juni gaat wel door

Op dit moment kan het gerechtshof nog niets zeggen over hoe het proces tegen T. zal worden voortgezet. De eerstvolgende zitting in de zaak tegen T. is gepland op 2 juni 2025. Deze zitting zal doorgang vinden. Tijdens die zitting zal onder meer worden besproken wat de gevolgen zijn voor het verdere verloop van de procedure.