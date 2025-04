Man in been geschoten door politie: agent niet vervolgd

De agent die in juni 2024 in Uden op het been van een verdachte schoot, wordt daarvoor niet vervolgd. 'Op basis van het onderzoek door de Rijksrecherche concludeert het Openbaar Ministerie (OM) dat de man conform de geldende richtlijnen handelde', zo laat het OM dinsdag weten.

Inbraak auto's

In de vroege ochtend van 12 juni 2024 kreeg de politie een melding dat er in de Oranjestraat in Uden mogelijk werd ingebroken in auto’s. 'Toen de politie de verdachte in zijn auto wil aanhouden, reed de man een van de agenten aan. De agent viel daarbij op de grond en zag dat zijn diensthond door de auto werd meegesleurd. Nadat de agent enkele ogenblikken later opnieuw werd geconfronteerd met onberekenbaar rijgedrag van de verdachte, loste hij twee schoten. Een van de schoten trof de 31-jarige man uit Zeeland in zijn been', aldus het OM.

Onderzoek

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar het schietincident. Het OM kijkt voor de beoordeling naar het gehele incident. Zeer kort voor moment van schieten heeft de verdachte geprobeerd om de agent zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. De verdachte is daar in januari 2025 ook voor veroordeeld door de rechtbank.

Geen vervolging

Het is politieambtenaren op grond van de Ambtsinstructie toegestaan een vuurwapen te gebruiken om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden. In dit geval deed die situatie zich voor, zo is het OM van oordeel. De agent in kwestie heeft wat het OM betreft gehandeld in overeenstemming met de Politiewet en de Ambtsinstructie. Er zal dus ook geen strafrechtelijk onderzoek komen en de agent wordt niet vervolgd.