Wolf aangereden op A28 bij Drentse Tynaarlo

Aan het einde van de ochtend is een wolf aangereden op de A28 ter hoogte van Tynaarlo. 'De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten om hulpdiensten veilig te laten werken. Hierdoor ontstond enige tijd een file', zo meldt de provincie Drenthe dinsdagmiddag.

Euthanasie

De aangereden wolf, een mannetje, bleek ernstig gewond. Een dierenarts is ter plaatse gekomen en heeft het dier onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de wolf een verbrijzelde heup had. De verwondingen zijn zo ernstig dat is besloten het dier te euthanaseren.

Provinciale Steunpunt

De wolf is vervolgens overgebracht naar het Provinciale Steunpunt, en het Wolvenmeldpunt is ingelicht. In lijn met het landelijke Interprovinciale Wolvenplan wordt het dier voor verder onderzoek overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht. Daar vindt sectie plaats en wordt een veterinair onderzoek uitgevoerd.

Dierecologisch onderzoek

Daarnaast doet Wageningen Environmental Research een dierecologisch onderzoek. Hierbij worden onder andere de leeftijd, conditie en leefwijze van het dier in kaart gebracht. Deze onderzoeken dragen bij aan beter inzicht in het gedrag van wolven in Nederland, en helpen bij het verbeteren van de omgang met deze beschermde diersoort.