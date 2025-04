'Steeds meer particulieren investeren voor het eerst in goud'

De goudprijs is dinsdag naar een nieuw recordniveau gestegen, en koerst in prijs boven de 3500 dollar. Beleggers reageren volgens experts met goudaankopen op de verzwakte Amerikaanse dollar, de kritiek van president Donald Trump op de Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell en de handelsoorlog. Dit zegt Johan de Ruiter van het Goudwisselkantoor.

Door de recente Amerikaanse aankondiging van torenhoge importtarieven dreigt inflatie opnieuw – een scenario dat herinneringen oproept aan de hoge inflatie van 2022. In deze onzekere tijden zoeken veel mensen naar een veilige haven, en fysiek goud blijkt voor velen die stabiele waarde te bieden.

De groeiende populariteit van goud heeft in Nederland dan ook geresulteerd in een forse groei van het aantal verkooptransacties in de vorm van gouden munten en baren via de webshop van Goudwisselkantoor: +46 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2024. Daarmee werd in één kwartaal al bijna de helft van alle verkooptransacties van 2024 gerealiseerd.

Een opvallende trend is dat steeds meer jonge beleggers goud ontdekken als serieuze toevoeging aan hun beleggingsportefeuille. Waar eerder vooral aandelen en crypto populair waren onder deze groep, wint fysiek goud nu terrein als waardevolle aanvulling. Meer dan de helft van de transacties in onze webshop in 2025 komt van nieuwe klanten.

De combinatie van economische onzekerheid en stijgende prijzen zorgt ervoor dat sommige beleggers uit angst om de boot te missen tóch instappen – ondanks de hoge goudprijs. Anderen willen juist zekerheid creëren in hun portefeuille met tastbare, fysieke waarde.