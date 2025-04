Pasgeboren mini-pony gestolen uit weiland

Er is een pasgeboren mini-pony gestolen uit een weiland aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg in Amsterdam op dinsdagochtend 22 april. Het veulen heeft dringend zorg van zijn moeder nodig. De politie onderzoekt de diefstal en is dringend op zoek naar getuigen.

Dinsdagochtend rond 10.00 uur nog is de eigenaar in het weiland bij het dan drie dagen oude veulentje. Als hij vertrekt en rond 12.00 uur terugkeert, is het diertje verdwenen. Volgens getuigen is de mini-pony rond 10.45 uur nog in het weiland gezien.

Het veulentje, met zwarte kop en witte voetjes, kan niet langer dan 24 uur zonder zijn moeder. De politie is dan ook dringend op zoek naar getuigen die iets verdachts bij het weiland hebben gezien dinsdagochtend tussen 10.45 en 12.00 uur.

Heeft u daarnaast iets gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.