Koning bijgepraat over militaire steun aan Oekraïne

Nederlandse steun aan Oekraïne vanwege de oorlog met Rusland. Dat was de reden voor een werkbezoek van koning Willem-Alexander aan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. De militairen werken er met materieel als de Patriot. Dus was de luitenant-generaal Bestkazerne de meest uitgelezen plek om toelichting te geven op geleverde steun.

Patriot

Defensie gaf de Oekraïense troepen in een volledig Patriot-luchtverdedigingssysteem. Verder betrof de donatie raketten en raketsystemen voor luchtverdediging en dronebestrijding. Een Oekraïens verlies zou verregaande gevolgen hebben voor Nederland, Europa en de mondiale veiligheid.

Dus blijft Nederland Oekraïne onverminderd steunen. Vergezeld door defensieminister Ruben Brekelmans liet de koning zich bijpraten over het geleverde materieel. Niet alleen daarvan werden de mogelijkheden toegelicht.

Onzicht in trainingen

Ook kreeg de koning meer inzicht in de vele trainingen die Nederlandse militairen geven aan hun Oekraïense collega’s. Zo speelt Defensie bijvoorbeeld de hoofdrol bij het geven van onderhoudstrainingen voor de Viking. Sinds 2023 zijn er al tientallen Vikingmonteurs voor het amfibisch gepantserde rupsvoertuig opgeleid. Komende maanden volgen er meer. De Viking is niet het enige rupsvoertuig waarmee Nederlandse militairen Oekraïense leren werken. Dit geldt ook voor de Leopard 1-tanks.

Leopard-tank

Het ‘Leopard-onderwijs’ gebeurt in samenwerking met Duitsland. Eerst leren de Oekraïners hoe ze tanks bedienen. Vervolgens komt de techniek aan bod. Daarna leren ze de kneepjes van het vak tijdens de tactische inzet. Bemanningen maken al schietend en manoeuvrerend meters op het oefenterrein. Inmiddels hebben honderden Oekraïense cavaleristen de opleiding voltooid.

Defensie-industrie

Tot slot stond de rol van de defensie-industrie op de agenda. Aan de orde kwamen ontwikkelingen in de Nederlandse defensie-industrie, die zelf bezig is met een innovatieslag. Er moet namelijk worden geïnvesteerd in kennis en opschaling. Dat is noodzakelijk om de krijgsmacht gereed te maken voor conflicten van vandaag en in de toekomst.

Belangrijke informatie van het front

Daarbij zorgt Defensie dat belangrijke informatie over de ervaringen van Oekraïne aan het front, bij experts terechtkomt. Zij kunnen daar dan rekening mee houden met het ontwerpen van nieuw militair materieel, bijvoorbeeld geavanceerde drones.