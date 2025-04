Onderzoek naar duurzame energie langs A27

Intentieverklaring

'Dit hebben de partijen gezamenlijk afgesproken in een intentieverklaring', zo meldt de provincie Noord-Holland. Met dit project komt het behalen van de klimaatdoelstelling weer een stap dichterbij. Deelnemende partijen zijn: Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht en provincie Zuid-Holland en de gemeenten Blaricum, Laren, Hilversum, De Bilt, Utrecht, Houten, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem.

2030

In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. In 2050 is dat 100%. De hiervoor benodigde ruimte is daarbij in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, een grote uitdaging. Daarom werken regionale en lokale partijen samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin is beschreven hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt.

Voorverkenning

Afgelopen voorjaar is een voorverkenning gedaan naar de A27. De volgende stap is dat kansrijke locaties nader worden onderzocht. Het gaat om zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen open stukken grond. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor financiële participatie. Daarbij investeert de omgeving in het project en/of ervaart de voordelen van de opbrengsten van het project voor duurzame opwek. De verkenningsfase wordt naar verwachting medio 2026 afgerond.