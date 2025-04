Drie gewonden bij uitslaande woningbrand in 't Goy

Opgeschaald

Even na 06.30 uur brak er brand uit in een tot woning omgebouwde schuur aan de Tuurdijk. Er werd door de brandweer opgeschaald om de brand beter te kunnen bedwingen.

Rookpluimen

De gemeente Houten wees mensen in de omgeving erop om hun ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De dikke rookpluimen waren in de wijde omgeving te zien. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het vuur even na 06.30 uur is ontstaan in een loods achter de woning waarna de brand is overgeslagen naar de tot woning omgebouwde schuur.

Diverse korpsen opgeroepen

Korpsen uit de regio helpen mee om het vuur te bestrijden. Er was aanvankelijk moeite om de watervoorziening op gang te krijgen, dit omdat de woning vrij afgelegen ligt. Mede daarom heeft de brandweer groot materieel ingezet.

Drie gewonden naar ziekenhuis gebracht

De brandweer wist uiteindelijk te voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen woning. De tot woning omgebouwde schuur is geheel verloren gegaan. In totaal drie personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Snelle inzet van de brandweer heeft branduitbreiding naar de woning voorkomen. De tot woning omgebouwde schuur is geheel verloren gegaan. Drie personen zijn in verband met rookinhalatie en lichte brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd.

Brand onder controle

De brandweer kreeg de brand rond het middaguur onder controle. De sloopwerkzaamheden voor het nablussen zijn voorzichtig uitgevoerd om te kunnen zoeken naar mogelijke overblijfselen van twee vermiste honden. Er zijn overblijfselen van één van de vermiste honden gevonden. Deze worden overgedragen aan de eigenaar. Van de tweede vermiste hond is niets gevonden.

Tijdelijke opvang omwonenden

Het woonhuis voor de schuur is geheel gespaard gebleven en heeft enkel rookschade opgelopen. De bewoners van de omliggende woningen waren tijdelijk in verband met de rookontwikkeling opgevangen in de sportkantine van de nabij gelegen sportvelden.