Ford viert productie van 10 miljoenste Mustang

Ford Mustang is de best verkochte sportwagen in Amerika van de afgelopen 50 jaar, is in meer films te zien en heeft meer Facebook-volgers dan welke andere auto dan ook. Ford heeft meer dan 38.000 Mustangs in Europa verkocht sinds het model in 2015 te koop werd aangeboden

De 10 miljoenste Ford Mustang is een high-tech, 460 pk sterke 2019 Wimbledon White GT Convertible als eerbetoon aan VIN 001 - de eerste Ford Mustang uit 1964.5 met een 164 pk sterke V8

Meer dan 60 Ford Mustang-bezitters van alle modeljaren geven in de VS een eerbetoon aan de 10 miljoenste Mustang door de mijlpaal met hun auto's te spellen, gevolgd door een flyover van het P-51 Mustang gevechtsvliegtuig waaraan de Mustang zijn naam te danken heeft

Ford viert de productie van zijn 10 miljoenste Mustang, de best verkochte sportwagen in Amerika van de laatste 50 jaar en 's werelds best verkochte sportwagen de afgelopen drie jaar.