Op zoek naar een andere auto? Kies voor een importauto

Iedereen die een auto aanschaft, of deze nu nieuwe is of tweedehands, probeert zijn droomauto voor een zo voordelig mogelijke prijs aan te schaffen. Zoek je echt een voordelige auto, overweeg dan om een importauto te kopen. Met name importauto's uit Duitsland hebben veel te bieden vergeleken met een gemiddelde Nederlandse auto.

De voordelen van een auto importeren uit Duitsland

Een auto importeren uit Duitsland heeft behoorlijk wat voordelen. Zo kun je onder meer denken aan de volgende pluspunten van geïmporteerde Duitse bolides:

• Als je een auto uit Duitsland importeert, ben je veel voordeliger uit dan wanneer je een Nederlandse auto koopt. De koopprijs van Duitse auto's ligt, zelfs met invoertarieven erbij, aanzienlijk lager dan de Nederlandse autoprijzen.

• Het aanbod Duitse auto's is enorm. Je hebt als consument veel meer keuze aanmerken en soorten auto's dan in Nederland.

• Auto's uit Duitsland zijn vaak een stuk luxer uitgevoerd dan hun Nederlandse soortgenoten. Koop je in Nederland een occasion, dan is dit vaak een basic auto zonder extra's. Duitse lease auto's zijn vaker voorzien van extra's en luxueuzere uitvoeringen dan Nederlandse auto's.

• Qua onderhoud en technische staat staan Duitse auto's zeer goed bekend. Meestal zijn geïmporteerde auto's van onze oosterburen uitstekend onderhouden en in zeer goede staat. Wie een auto uit Duitsland koopt, kiest voor kwaliteit en degelijkheid. Zeker wanneer de auto wordt verkocht en er 'Scheckheftgepflegt' bij de advertentie staat. Dit betekent namelijk dat de aangeboden auto bij een dealer in onderhoud is geweest en dus in uitstekende staat verkeert.

• Ten slotte hebben Duitse auto's vaak minder kilometers op de teller dan Nederlandse exemplaren. Dit komt omdat Duitse auto-eigenaren doorgaans al na 100.000 kilometer op de teller, een andere auto aanschaffen.

Nog één handige tip...

Je ziet het: importauto's hebben voordelen genoeg boven Nederlandse auto's. Nog één handige tip. Als je op zoek gaat naar een Duitse auto via het internet, gebruik dan - naast 'Scheckheftgepflegt - de zoekterm 'Mitarbeiter Jahreswagen'. Je krijgt dan als resultaat veel jonge auto's van Duitse fabrieksarbeiders, die elk jaar een nieuwe wagen aanschaffen.