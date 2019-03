Jaguar I-PACE gekozen tot ‘Auto van het Jaar 2019’

Jury van 60 journalisten

De Europese Auto van het Jaar-jury bestaat uit 60 autojournalisten uit 23 landen. Zij vellen een oordeel over technische innovaties, design, prestaties, efficiëntie en prijs-kwaliteitverhouding.

'True game-changer'

Prof. Dr. Ralf Speth, Chief Executive Officer, Jaguar Land Rover, zegt: “For our first electric vehicle to also be the first Jaguar to win European Car of the Year gives us a huge sense of pride. I-PACE was designed and engineered in the UK from a clean sheet of paper. It is the most technologically advanced vehicle. It’s a true game-changer. Winning European Car of the Year is an honour and real recognition of what our world-class team has delivered.”

Een wereldwijd verkoopsucces

De Jaguar I-PACE is een wereldwijd verkoopsucces en volledig ontworpen en ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 8.000 klanten – waarvan 75% in Europa- hebben de elektrische SUV al aangeschaft. De Jaguar I-PACE biedt ongeëvenaarde prestaties. Met zijn krachtige elektrische aandrijflijn en op maat gemaakte aluminium structuur combineert hij de prestaties van een sportauto met het praktisch gemak van een SUV.

Eigen laadnetwerk

Klanten kunnen via een app of een elektronische tag eenvoudig met hun I-PACE gebruikmaken van de oplaadservice. Het abonnement biedt toegang tot meer dan 85.000 laadpunten in Europa.

Meer dan 55 prijzen gewonnen

De I-PACE heeft sinds zijn introductie in 2018 wereldwijd meer dan 55 prijzen gewonnen. In Duitsland Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk won hij de nationale Auto van het Jaar-verkiezingen. Daarnaast werd hij ook bekroond tot BBC TopGear magazine EV of the Year, China Green Car of the Year en hij won de Autobest ECOBEST Award.