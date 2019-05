Speciale Range Rover Astronaut Edition gepresenteerd

Future Astronauts

De Astronaut Edition is voorzien van exclusieve interieur- en exterieurdetails met als thema de unieke ruimtereis en de Future Astronauts van Virgin Galactic. Deze bijzondere uitvoering markeert een hoogtepunt in de duurzame samenwerking tussen Land Rover en Virgin Galactic.

Zero Gravity Blue

De unieke carrosseriekleur Zero Gravity Blue is geïnspireerd op de diepte en intensiteit van de nacht. Het kenmerkt de state-of-the-art technologieën en het uitzonderlijk oog voor detail van Land Rover Special Vehicle Operations. De speciaal ontwikkelde projectieverlichting in de buitenspiegels toont het silhouet van Virgin Galactics SpaceshipTwo. Verder zijn de vijfde deur en exterieurlijsten voorzien van unieke Astronaut Edition-logo's.

"See you up there"

Het interieur van de Astronaut Edition is uitgerust met onderdelen die vervaardigd zijn van het landingsgestel van Spaceship Unity, Virgins eerste ruimteschip, die in december 2018 zijn eerste vlucht maakte. Onderdelen van het lichtgewicht remsysteem van dat ruimteschip zijn bewerkt tot twee schijven in de bekerhouders. In een van deze schijven is een quote van Virgin-topman Richard Branson gegraveerd: "See you up there". In de andere zijn details van de ruimtereis gegraveerd. Wanneer een Future Astronaut zijn ruimtereis gemaakt heeft, wordt de schijf vervangen door een onderdeel van het landingsgestel van het desbetreffende ruimteschip. In de schijf worden dan de specifieke details van die ruimtereis gegraveerd.

Unieke, gestikte initialen

Andere unieke details zijn de 'DNA of Flight'-afbeelding op de van koolstofvezel gemaakte klep van de lade in de middenconsole en in reliëf op de met leder beklede middenarmsteun. Op de massieve aluminium deurgrepen is het logo van de Future Astronaut community gegraveerd. Dit logo komt ook terug op de achterkant van de hoofdsteunen van de voorstoelen en de metalen sierlijsten op het dashboardkastje. Optioneel kunnen de initialen van de astronaut in de hoofdsteunen gestikt worden.

Gerry McGovern, Chief Design Officer, Land Rover, zegt: "Land Rover vehicles have been part of daily life for the Virgin Galactic team since the launch of the partnership in 2014. The Astronaut Edition Range Rover is the next step on this journey and the chance for the Future Astronaut Community to celebrate our two brands' shared values of pioneering spirit and true sense of adventure. This vehicle really will take them Above and Beyond."

P400e plug-in hybride

De Astronaut Edition is gebaseerd op de luxueuze Range Rover Autobiography: het toonbeeld van comfort, verfijning en terreinkwaliteiten. Geheel in lijn met de milieuvriendelijke strategie van Jaguar Land Rover is de Astronaut Edition leverbaar met de P400e plug-in hybride aandrijflijn. Die levert een gecombineerd vermogen van 297 kW (404 pk) en kan 42 kilometer volledig elektrisch rijden (CO2-uitstoot 72 g/km). De Astronaut Edition is ook leverbaar met de krachtige 5,0-liter V8 P525 supercharged benzinemotor met 386 kW (525 pk).