Zesde generatie Opel Corsa gaat elektrisch

Opel biedt de volledig nieuwe, zesde generatie van de Corsa voor het eerst aan met volledig elektrische aandrijving. De batterij-elektrische versie biedt een actieradius van 330 km (volgens WLTP1). Met de elektrische variant van het populairste Opel-model - waarvan Opel er sinds de wereldpremière in 1982 al ruim 13,6 miljoen stuks verkocht - haalt Opel elektrische mobiliteit uit zijn nichebestaan. De Corsa heeft miljoenen mensen mobiel gemaakt en gaat nu een stap verder door emissievrije mobiliteit bereikbaar te maken voor velen. De orderboeken van de nieuwe Corsa openen over enkele weken, te beginnen met die voor de elektrische Corsa-e, gevolgd door de benzine- en dieselversies.

De Opel Corsa-e biedt een actieradius van 330 km (volgens WLTP1). De stroom wordt geleverd door een 50 kWh-batterij met een fabrieksgarantie van acht jaar. De batterij kan worden opgeladen met verschillende snelheden via een huishoudelijk stopcontact, wallbox of snellader. In het laatste geval is de batterij in slechts 30 minuten tot 80% op te laden. Gebruikers kunnen de laadstatus controleren via de ‘myOpel’ app, waarmee ze ook laadtijden en -kosten kunnen optimaliseren.

De actieradius van de Opel Corsa-e is voor een deel afhankelijk van de gekozen rijmodus (Normal, Eco of Sport). De Sport-stand optimaliseert de rijdynamiek en reactiesnelheid van de auto, met een beperkt verlies van rijbereik. In de Eco-stand transformeert de Corsa-e in een langeafstandsloper met een aanzienlijk groter bereik, waarbij het comfort nauwelijks beïnvloed wordt.

De aandrijflijn van de Corsa-e combineert emissievrij rijden met een hoge mate van rijplezier. De elektromotor levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en een koppel van 260 Nm. Het duurt slechts 2,8 seconden2 om vanuit stilstand naar 50 km/u te accelereren. De acceleratie van 0 naar 100 km/u is in 8,1 seconden2 mogelijk, hetgeen vergelijkbaar is met sportwagenprestaties.

De Corsa-e is net zo compact als de vorige generatie Opel Corsa, maar hij oogt sportiever, mede dankzij de 48 mm lagere daklijn. Dit gaat overigens niet ten koste van de hoofdruimte, want de bestuurdersstoel is 28 mm lager geplaatst. De lengte van de Corsa-e bedraagt 4,06 meter. Verder is de rijdynamiek van hoger niveau dankzij het lagere zwaartepunt en de snellere reactie op de input van de bestuurder. Het moderne interieur omvat onder meer een volledig gedigitaliseerde cockpit

IntelliLux LED Matrix

Opel levert de Corsa-e met technologie en assistentiesystemen die vooral in hogere segmenten te vinden zijn. Zo zijn de koplampen met adaptieve IntelliLux LED® matrix verlichting voor het eerst leverbaar in deze klasse. In de koplampen zitten in totaal zestien LED-units die afzonderlijk van elkaar worden aangestuurd. Een geavanceerde high-res frontcamera van de nieuwste generatie registreert de verkeerssituatie en op basis daarvan wordt de lichtbundel van de IntelliLux LED® matrix koplampen zodanig aangepast dat die tegenliggers niet verblindt.

De frontcamera herkent ook verkeers- en matrixborden en toont de geldende maximumsnelheid op het volledig digitale instrumentenpaneel. Andere assistentiesystemen in de nieuwe Corsa zijn er in de vorm van radarondersteunende Adaptive Speed Control en Flank Guard, dat deukjes en krassen op de flanken helpt voorkomen. Side blind-spot Assist en een variëteit aan parkeerhulpsystemen zijn ook beschikbaar.

Connectiviteit

Het vooruitstrevende karakter van de Opel Corsa komt ook tot uiting in de nieuwe multimediasystemen. Het systeem Multimedia Navi met een 7,0-inch touchscreen en Multimedia Navi Pro met 10,0-inch touchscreen bieden de nieuwe ‘Opel Connect’-telematicadienst. Waardevolle functies als Live Navigation met real-time verkeersinformatie en directe verbinding met pechhulpdiensten en Emergency Call zorgen voor extra gemoedsrust bij de bestuurder.