Van Mossel neemt de Opel en Ford dealerbedrijven over

Van Mossel Automotive Groep neemt een deel van mobiliteitsgroep Automotions over en verstevigt hiermee aanzienlijk haar positie in de regio Zuidwest Nederland. De transactie is voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt en is gepland om medio juli dit jaar te worden afgerond.

Automotions stevig geworteld in automotive-branche

Automotions, onderdeel van de BAGE Groep, gaat terug naar het jaar 1992 toen met de overname van Opel dealer Hendriks de basis werd gelegd voor de mobiliteitskant van Automotions. Tegenwoordig is zij officieel dealer van de merken Peugeot, Opel, Ford, Mercedes-Benz en smart. Daarnaast bieden ze leasing, verhuur, verzekeren, financieren en schadeherstel.

Lennard van Oeveren, één van de drie dga’s van Automotions: “We hebben veel vertrouwen in Van Mossel als overnamepartij. De klanten van de leasegroep zullen zeker de vruchten plukken van de schaalvoordelen die de integratie met International Car Lease Holding, het leasebedrijf van de Van Mossel Automotive Groep zal bieden. Datzelfde zal ook gelden voor het Ford en Opel bedrijf. Het huidige potentieel zal binnen de Ford en Opel tak van Van Mossel naar onze verwachting nog beter benut kunnen worden. Door deze overname zullen wij ons volledig kunnen focussen op de verdere groei en professionalisering van de Peugeot en Mercedes-Benz/smart vestigingen. Voor de ruim 300 betrokken medewerkers geloven wij een stabiele toekomst te kunnen bieden bij Van Mossel Automotive Groep. En uiteraard geldt voor de klanten dat ze onveranderd de persoonlijke aandacht en service krijgen zoals ze dat gewend waren.”

Strategie Van Mossel

Medio juli beogen de partijen de transactie af te ronden. Het betreft een netwerk van zes schadeherstelbedrijven (inclusief twee 50% belangen), zes dealerbedrijven voor verkoop en onderhoud van de merken Opel en Ford, de leasebedrijven die vallen onder de ZuidWest Lease Groep en Automotions Rent. Eric Berkhof, algemeen directeur Van Mossel Automotive Groep: “Door deze toevoeging aan onze familie, willen we de kracht en de potentie die in de bedrijven zit opnieuw de juiste voedingsbodem bieden. Met alle andere bedrijven die binnen onze groep vallen, kunnen we de huidige Automotions klantenkring alsook de medewerkers een sterk concept bieden. Onze strategie is er op gericht om in elke strategische plaats vertegenwoordigd te zijn. Deze overname betekent voor ons een belangrijke aanvulling hierop.”