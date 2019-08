Nieuwe Land Rover Defender Expedition 001 onderweg naar IAA Frankfurt

Land Rover licht een tipje van de sluier op van de New Defender die zijn wereldpremière beleeft op de IAA in Frankfurt op 10 september. Een glimp van een met modder bedekt front wordt getoond.

Monstertocht

De meest terreinwaardige en onverwoestbare 4x4 is gestart met een monstertocht vanaf een van de meest afgelegen plekken op aarde: de Charyn Canyon in de Valley of the Castles, Kazachstan, met als eindbestemming Frankfurt.

Bloedlijn voortgezet

Gedurende zeven decennia pionieren en innoveren heeft Land Rover met de Defender een unieke plek verworven in de harten van ontdekkingsreizigers, humanitaire hulpdiensten en avonturiers over de hele wereld. Generaties lang heeft hij zich bewezen in de meest erbarmelijke oorden op aarde. De New Defender zet die bloedlijn voort. Het volledig nieuwe model completeert de Land Rover dynastie die verder bestaat uit de ongeëvenaard luxe Range Rover-familie en de zeer capabele en veelzijdige Discovery SUV’s.

Ware pioniersspirit behouden

Gedreven door passie en met respect voor het origineel is de New Defender gevormd. Hij staat model voor een transformatie van de legendarische capaciteiten en geavanceerde terreinwaardige technologieën van Land Rover om avontuur voor de 21ste eeuw te herdefiniëren. De ware pioniersspirit, die al voor 71 jaar het kenmerk is van Land Rover, is daarbij behouden.

James Bond

De fans van de nieuwe Defender menen de auto al te hebben gespot op de filmset van de nieuwste James Bond film.

Volg onthulling digitaal

Voor wie niet in de gelegenheid is om naar de IAA in Frankfurt te gaan, biedt Land Rover de mogelijkheid om de onthulling van de New Defender livestream te volgen via Facebook en YouTube. De presentatie start om 09:50 uur (CEST).