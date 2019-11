Ford onthult volledig elektrische, op Mustang geïnspireerde SUV

De wereldpremière van de Ford Mustang Mach-E vindt plaats in Los Angeles. De onthulling is live te volgen op YouTube, Facebook en Twitter. Acteur Idris Elba zal als speciale gast assisteren bij de onthulling. Elba speelde onlangs een rol in Fast & Furious en eerder in talrijke andere films en series, waaronder Luther. Als hoofdrolspeler won hij een Golden Globe.