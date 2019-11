1 op de 5 autobezitters heeft geen idee van autokosten

1 op de 5 autobezitters heeft geen idee wat hij maandelijks kwijt is aan zijn auto. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder bijna 7000 panelleden. Slechts 17% van de ondervraagde autobezitters weet precies wat hij maandelijks kwijt is, 63% weet dit ongeveer.

De Consumentenbond onderzoekt jaarlijks de kosten van auto’s. Deze lopen bij een eigen auto uiteen van €250 voor een 5 jaar oude Dacio Sandero tot, in uitzonderlijke gevallen, €1600 per maand voor een nieuwe Mercedes-Benz S350 BlueTEC Prestige. Bij de berekening is uitgegaan van gemiddeld 15.000 gereden kilometers per jaar en 5 jaar gebruiksduur. Vooral de prijzen voor brandstof en de verzekeringspremies blijken flink te zijn gestegen in het afgelopen jaar.

Auto leasen

Het merendeel van de autorijders verkiest een eigen auto boven een leaseauto. Meer dan de helft van de ondervraagden is van plan een volgende auto tweedehands te kopen met eigen geld. Een kwart van de panelleden gaat voor een nieuwe auto. Geld lenen voor de aanschaf van een (nieuwe) auto zien de meesten niet zitten. 13% van de panelleden kiest voor een private leaseauto, vanwege het gemak, de vaste maandlasten en om onverwachte extra kosten voor onderhoud en schade te vermijden. Ook de wens om in een, relatief dure, elektrische auto te rijden speelt mee. Meer dan de helft van de lease-geïnteresseerden heeft de voorkeur voor een hybride of volledig elektrische leaseauto.

Onduidelijk

De Consumentenbond legde enkele extra stellingen voor aan panelleden met een voorkeur voor private lease. Veel regels bleken bij de ondervraagden onduidelijk. Zo weet bijna de helft niet dat een leasecontract alleen van invloed is op een nieuwe hypotheeklening en niet op een lopende. Ook gaan veel consumenten er ten onrechte van uit dat ze bij private lease geen schadevrije jaren opbouwen. Het merendeel van de leasemaatschappijen geeft echter na afloop van het leasecontract een verklaring af met de opgebouwde jaren. Een enkele maatschappij registreert de schadevrije jaren in de centrale database Roy-data. Schadevrije jaren die vóór de leaseperiode zijn opgebouwd kunnen wel vervallen.