Eigen auto en bijna geen onderhouds-kosten meer

Toyota stelt in haar bericht de meest betrouwbare auto’s ter wereld te bouwen. ''En krijgt u een keer autoproblemen, dan is er altijd nog Toyota Pechhulp. Daarmee bent u 24 per dag verzekerd van pechhulp in heel Europa. U heeft dus geen andere hulpdienst meer nodig.''

Dit geldt niet alleen voor personenwagens, maar ook voor de bedrijfswagen. Voor iedereen die tot en met 31 maart een Toyota aanschaft, zijn er dus geen onverwachte kosten dankzij dit unieke aanbod van Toyota.

Het gaat voorlopig om een actieperiode die loopt van 19-12-2019 t/m 31-03-2020 (uiterste registratiedatum 31-05-2020).

De 5 jaar garantie bestaat uit 3 jaar Toyota fabrieksgarantie en twee jaar Toyota Extra Care met een maximum van 200.000 kilometer. Het geld niet voor alle Toyota modellen. Modellen die niet deelnemen aan deze actie zijn de RAV4 Hybrid, RAV4 VAN, Hilux, Land Cruiser en Supra zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Vraag naar de voorwaarden bij uw Toyota dealer.