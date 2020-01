Team De Rooy blij dat Dakar begint

De vier racetrucks van Petronas Team De Rooy Iveco en de assistentietrucks- en auto’s gingen soepeltjes door de keuring voor de Dakar Rally 2020. Janus van Kasteren, Vick Versteijnen, Michiel Becx en Albert Llovera waren in een mum van tijd weer vertrokken van het keuringsterrein in Jeddah, waar zaterdag de showstart is en zondag de rally echt begint.

Gerard de Rooy bekeek het deze keer vanaf de zijkant. De tweevoudig winnaar van de Dakar en zijn navigator Moi Torrallardona zijn mee om de crews te coachen, maar zullen zelf niet rijden. “Ik heb er geen moeite mee om vanaf de zijkant een andere blik op de rally te werpen”, zei De Rooy. “Het is alleen jammer dat ik de eerste keer in Saoedi-Arabië mis. Ik had hier wel graag gereden, in een nieuw land. Maar juist vanaf deze positie kan ik helpen. In de voorbereiding hebben we al veel gecoacht en gepraat. Dat zal gaandeweg de rally alleen maar meer en belangrijker worden.”

De Rooy’s vaste monteur Darek Rodewald rijdt met Janus van Kasteren mee en heeft een belangrijke rol te vervullen aan boord van de Iveco Powerstar. “Darek kent de truck als geen ander en heeft een pak aan ervaring”, merkte Van Kasteren, die met startnummer 505 de rol van kopman van Team De Rooy heeft. “Ik hoef niet te vragen naar de bandenspanning of om een knopje om te zetten. Dat heeft hij al geregeld voordat ik eraan denk. Hij heeft twaalf Dakars op zijn naam en heeft twee keer gewonnen. Ik ben nog nooit aan de finish geraakt… Dat moet nu maar eens gebeuren, maar met alleen finishen ben ik niet tevreden. Ik ben niet voor niets kopman.”

Evenals zijn teamgenoten greep Van Kasteren de kans aan om een uurtje een shakedown te doen met de Iveco. “Het is maar even, maar het scheelt heel veel om weer het gevoel met de auto te krijgen”, vond Van Kasteren. “Met Marcel Snijders heb ik een goede navigator, maar we hebben nog niet samen gereden. Dat zal nog wel wennen worden de eerste dagen. Ik ben blij dat het gaat beginnen. Eerst al dat we thuis weg konden, nu dat we de keuring achter de rug hebben. Laat het maar snel zondag worden.”

Vick Versteijnen dacht er hetzelfde over. Ook hij was blij met de korte shakedown. “Dat helpt wel om in het ritme te komen, zo’n uurtje rijden. Bij de test in Marokko hebben we veel kleine dingen uitgeprobeerd en veranderd. Het is goed om die nieuwe dingen nu even in de praktijk te hebben geprobeerd. Ik heb een nieuw stuur, een nieuwe stoel, een nieuw pak. Dat wil je toch even gevoeld hebben.”

Met startnummer 522 begint Versteijnen relatief ver achteraan. Dat hoopt hij in de eerste dagen van de rally te veranderen. “Het is te hopen dat er niet al te veel stof is, zodat we een beetje kunnen inlopen. In de shakedown kreeg ik wel de indruk dat we dat moeten kunnen: we liepen in op een Kamaz en op Janus. Maar ik weet natuurlijk niet of die het achterste van de tong hebben laten zien. We gaan het vanaf zondag merken.”

Aan Michiel Becx de taak om de kopmannen Versteijnen en Van Kasteren te ondersteunen en uit de wind te houden. Met de Iveco Trakker heeft hij zo’n 1000 kilo extra bij zich aan reserve-onderdelen voor de drie Powerstars. “Er zo kort mogelijk bij in de buurt blijven en elke avond binnenkomen zijn de belangrijkste opdrachten”, weet Becx. “De eerste dagen zal het wennen worden, want ik heb weinig ervaring met de truck. Gelukkig heeft Team De Rooy het allemaal zo goed voor elkaar dat ik me er nauwelijks druk over hoef te maken. Vorig jaar, toen we met de auto gingen, was alles maanden in rep en roer. Nu hoefde ik me alleen bezig te houden met hoe de helmen eruit zien, dus als de vraag is of we voor klaar voor zijn, is het antwoord volmondig ja.”