De eerste Dakar dag voor Stam zit erop

''We gingen er lekker door heen maar bij het uitkomen van de duinen gingen we wat te ver door en dachten wat af te kunnen steken. Dat ging goed in de afdaling van ca 3 meter breed totdat er een steen lag zo groot als een olifant. En dan, zandplaten er af en terug zie te komen tegen die steile afdaling op met dat slappe zand. Het is gelukt maar heeft wel een klein uur gekost. Na de korte proef een neutralisatie van 20km waarna er een proef volgde van 225km. Door het tijdverlies kwamen we wat in het achterveld en veel in het stof. Natuurlijk ook nog even een band stuk maar ook dat hoort er bij.

Al met al een super mooie dag, dat riekt naar meer zo stelt Stam van het team Schijff.

Monteurs Elco, Mark en Joey kunnen weer aan de slag om alles in orde te krijgen voor de tweede etappedag.