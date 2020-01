Den Haag verdubbelt aantal laadpalen voor elektrische auto’s

Van 1200 naar 2400 laadpalen

In totaal komen er per jaar 300 laadpalen bij, waardoor het aantal binnen 4 jaar verdubbelt naar 2400. Van Tongeren: 'Vieze lucht is ongezond, en veel verkeer op benzine of diesel veroorzaakt vieze lucht in onze stad. Daarom maakt het stadsbestuur schoner vervoer, zoals het OV, lopen, fietsen en schoon autoverkeer makkelijker.'

Koploper

Er zijn nu ongeveer 1200 laadpalen - goed voor 2400 laadplekken - en 4 snellaadstations in Den Haag. Onderzoek laat zien dat de stad koploper is qua laadmogelijkheden, en de stad wil dat blijven. Doordat veel Hagenaars de overstap maken van een benzine- of dieselauto naar een elektrische auto, groeit de vraag naar laadplekken. Met de verdubbeling van het aantal laadpalen kan er aan de vraag voldoen worden. Voor het versneld aanleggen van de Laadpalen sloot de gemeente een contract af met ENGIE. Zij gaan de palen plaatsen en beheren.

Schonere lucht

Schonere lucht is een van de prioriteiten van het college. Daarom ondersteunt de gemeente het gebruik van OV, elektrisch vervoer, deelvervoer en slimme bevoorrading. Ook komt er een nieuwe milieuzone, zodat alleen schonere auto’s de hele stad in mogen.

CO2-uitstoot terugdringen

Ruud Schenk (Algemeen Directeur ENGIE Infra & Mobility): 'De samenwerking met Den Haag ligt in lijn met onze ambitie om met slimme mobiliteitsoplossingen de CO2-uitstoot in stedelijke gebieden terug te dringen. Wij combineren onze ervaring en expertise op gebied van elektrisch vervoer om zo bij te dragen aan de leefbaarheid én bereikbaarheid in steden. Samen met de gemeente en onze partners versnellen we de realisatie van een goed laadnetwerk in Den Haag en leveren we een bijdrage aan schoon vervoer. ENGIE zal het beheer van de huidige laadstations verzorgen en de komende vier jaar meer dan 1000 nieuwe laadpunten plaatsen samen met onze partner Ecotap. Daarnaast zal ENGIE groene energie leveren aan de e-rijders.'

Schone Lucht Akkoord

Den Haag is een van de 35 gemeentes die samen met 9 provincies en minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) het Schone Lucht Akkoord ondertekend heeft. De afspraak is om in 2030 50% gezondheidswinst te halen door schonere lucht ten opzichte van 2016. Deelnemers verplichten zich jaarlijks voortgang te laten zien richting de normen voor schone lucht van de WHO.