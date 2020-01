Helft premies autoverzekeringen gestegen

De premieverhoging* vond meestal aan het eind van het contractjaar plaats. Vaak gebeurde dat zónder dat de situatie van de verzekerde was veranderd, bijvoorbeeld door geclaimde autoschade of een verhuizing.

Veel verzekeraars voeren als reden voor de verhoging aan de gestegen schadelast. Ze hebben naar eigen zeggen te maken met meer en/of duurdere schades. In de meeste gevallen bleef de premiestijging beperkt tot 10%, maar 1 op de 13 panelleden kreeg een forsere verhoging voor de kiezen van meer dan 20% tot soms boven de 50%.

Informatie onvoldoende en te laat

Voor een premiewijziging moet de verzekeraar een geldige reden hebben en daarover heldere informatie aan de klant geven. Dat gebeurt vaak niet. Een derde van de ondervraagden kreeg alleen bericht over de nieuwe premie en moest zelf de verhoging uitrekenen.

Van de ondervraagden kwam 7% er pas achter dat de premie was verhoogd via de bankafschrijving. 40% van de panelleden kreeg minder dan een maand vooraf bericht over de prijsstijging en 14% kreeg helemaal geen bericht.

Scherpere gedragsregels

In mei 2019 sprak de Consumentenbond de verzekeraars al aan op de gebrekkige informatie aan klanten. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Verzekeraars moeten volgens hun eigen gedragsregels de klant ‘tijdig’ informeren. Maar wat is tijdig? Wij vinden dat verzekerden minimaal 2 maanden voor de premievervaldatum moeten worden geïnformeerd over tariefswijzigingen, waarbij ook meteen duidelijk is wat de oude en de nieuwe premie is.'

In overleg met het Verbond van Verzekeraars heeft de Consumentenbond aan de verzekeraars gevraagd om met voorstellen te komen die de informatievoorziening rondom premieverhogingen verbetert. Molenaar: 'Wij zullen aan de hand van dit nieuwe onderzoek aandringen op een snelle reactie daarop vanuit verzekeraars.’

Nieuwe premies

De Consumentenbond bracht de premiestijgingen van alle autoverzekeraars in kaart. Voor nieuwe klanten verhoogden Klaverblad, ZLM, ASR en Allianz het afgelopen jaar hun premies het meest. Consumenten die willen overstappen naar een voordelige(re) verzekering kunnen dat gemakkelijk doen via autoverzekeringsvergelijker van de Consumentenbond.