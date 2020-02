Tweedehands Audi kopen: hier moet je op letten

Tips

Hier komt natuurlijk meer bij kijken dan bij het aanschaffen van een auto die net uit de fabriek komt, omdat er al mee gereden is en het dus mogelijk is dat er al schade en slijtage is ontstaan. Je moet naar meer kijken dan enkel de kilometerstand om geen kat in een zak te kopen daarom geven we een aantal tips voor waar je op moet letten wanneer je Audi tweedehands wilt gaan kopen.

Zit er nog garantie op?

Fabrieksgarantie houdt niet op wanneer de eerste eigenaar de auto binnen deze termijn verkoopt. Wil je nog kunnen profiteren van fabrieksgarantie, dan is het zaak om een jonge Audi te kopen als je je dit kunt veroorloven. Audi biedt twee jaar technische garantie. Gedurende een termijn van drie jaar na de afleveringsdatum wordt een garantie gegeven op de lak indien er sprake is van materiaalfouten en fabricagefouten. Daarnaast is er twee jaar garantie op originele onderdelen en accessoires. Ook geldt een termijn van twaalf jaar garantie op de gehele carrosserie voor gevolgen van roestschade, die ontstaat door oorzaken van binnenuit en die het vervangen van een carrosseriedeel ten gevolge van doorroesten noodzakelijk maakt. Daarnaast is er mobiliteitsgarantie (pechhulp ter plaatse) voor alle Audi’s die waarvoor het voorgeschreven onderhoud en geadviseerde reparaties tijdig door een Audi servicepartner zijn uitgevoerd. Het onderhoudsrapport is dus een belangrijk document om naar te vragen!

Opletten bij de Audi A6

Helaas is het zo dat er voornamelijk bij de Audi A6 een aantal bekende, terugkerende problemen zijn die je bij je keuze maar beter in overweging kunt nemen. Bij de derde generatie van de A6, die geproduceerd zijn tussen 2004 en 2011 kan slechte afwatering onder de voorruit zorgen voor waterschade aan het interieur van de auto én de elektronica. Daarnaast kent de A6 ook nog wel eens problemen met de elektrische handrem, die kunnen leiden tot zowel slijtage als onnodig hoog brandstofverbruik. Dit is helaas ook het geval bij de vierde generatie A6, die na 2011 geproduceerd is. Deze generatie is ook buitengewoon gevoelig voor straling van buitenaf. Parkeer je hem onder een zendmast, dan kan het gebeuren dat de auto inclusief de portieren helemaal niet meer reageren. Ook de motor van de vierde generatie A6 kan voor problemen en kosten zorgen. De 2.0 liter TDI kent soms problemen met de turbo, waardoor deze vervangen moet worden. De viercilinder TFSI kampt soms met een verhoogd olieverbruik. Ook kan bij deze de EGR-klep soms blijven kleven.

Liever hogere aanschafprijs dan veel onderhoud

Audi’s zijn niet goedkoop in het onderhoud. Dat is nu eenmaal de consequentie van luxe auto’s. Hier moet je je wel van bewust zijn. Kun je daarmee leven, dan wil dit nog niet zeggen dat je zit te wachten op veel onderhoudskosten. Met het oog hierop is goedkoop duurkoop. Inspecteer de tweedehands Audi die jij op het oog hebt goed om te kunnen constateren of deze wel of niet goed onderhouden is. Heb je er zelf niet zoveel verstand van, neem dan iemand mee die er wél van weet en je kan adviseren. Geef liever wat extra geld uit aan een goed onderhouden Audi dan dat je bespaart op de aankoop van Audi waarmee je daarna regelmatig naar de garage moet en veel extra kosten en ongemak hebt.

Goedkope aanschafprijs betekent niet goedkoop rijden

Je koopt een tweedehands Audi omdat je het geld niet (over) hebt voor een gloednieuw exemplaar. Daar is niets mis mee, een nieuwe auto daalt namelijk onmiddellijk in waarde op het moment dat je hem van het terrein van de dealer af rijdt. Een tweedehands exemplaar kan het bezitten van een Audi mogelijk maken op een kleiner budget. Maar houdt wel rekening met wat de auto je gaat kosten ná de aanschaf. Audi’s zijn door hun formaat over het algemeen behoorlijk zwaar en daarmee ondanks inspanningen om ze zo zuinig mogelijk te maken toch relatief hoog in brandstofverbruik. Die brandstof wordt er niet goedkoper op, zeker met een mogelijk ontmoedigingsbeleid in de toekomst. Het is zonde als je auto koopt die je niet kunt onderhouden omdat je hier niet voldoende rekening mee gehouden hebt.