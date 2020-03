Consumentenbond stelt Volkswagen ultimatum in sjoemel-affaire

De Consumentenbond bundelt hiervoor de krachten met de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES). Beide organisaties komen op voor consumenten die schade hebben geleden toen zij een Volkswagen kochten of leasten met een dieselmotor met sjoemelsoftware. Samen met de VGDES heeft Consumentenbond een brief gestuurd aan VW, met een ultimatum van 2 weken voor Volkswagen om de onderhandelingen over compensatie te starten.

Nederlanders nog geen cent gezien

De Consumentenbond vindt dat het hoog tijd wordt dat Volkswagen (VW) in Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt, net als in Duitsland en de Verenigde Staten. Op 28 februari 2020 kwam de Duitse consumentenorganisatie Vzbv met VW een schadevergoeding van €830 miljoen overeen voor Duitse automobilisten. In de Verenigde Staten betaalde VW al 14,7 miljard dollar schadevergoeding. ‘Een mooi resultaat’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, ‘maar in Nederland en andere Europese landen hebben de gedupeerden nog geen cent gezien’.

Fraude

De schadevergoedingen volgen op het zogeheten dieselschandaal. VW plaatste verboden software in zijn auto’s en manipuleerde daarmee uitstootgegevens. Daardoor leken de auto’s ‘schoner’ dan ze in werkelijkheid waren. Sinds de fraude in 2015 werd ontdekt, is de autobouwer verwikkeld in tal van rechtszaken.

€450.000 boete

In 2017 diende de Consumentenbond een formele klacht in over de praktijken van VW bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit resulteerde in een boete van €450.000 voor VW, de maximale boete voor Oneerlijke Handelspraktijken. De autofabrikant ging hiertegen in beroep bij de Rechtbank Rotterdam. De rechter stelde onlangs uitspraak in de zaak uit in afwachting van antwoorden op juridische vragen door het Europese Hof van Justitie.

De Consumentenbond vindt dat VW terecht is beboet voor het gesjoemel. Maar daarmee zijn consumenten nog niet schadeloos gesteld. Sandra Molenaar: ‘Na jaren van ontkenning en vertraging door Volkswagen is het nu klaar. We roepen we het concern dan ook op om nu snel met ons in gesprek te gaan en tot een eerlijke, collectieve compensatieregeling te komen.’