Steeds meer automobilisten schakelen over naar automaat

Steeds meer automobilisten in Europa kiezen voor een nieuwe auto met een automatische transmissie. Dat blijkt uit de nieuwste verkoopcijfers van Ford. In de laatste drie jaar werd het aandeel Fords met een automatische versnellingsbak op het totale aantal verkochte Fords (personenauto’s en lichte bedrijfswagens) drie keer zo groot. In 2017 was dat 10,4 procent en in januari 2020 was dat 31,3 procent.

“Een van de vele voordelen van een automatische transmissie is dat de berijder maximaal gebruik kan maken van de nieuwste rijassistentietechnologie. En daarmee wordt alles – van parkeren tot langzaam rijden en stilstaan in de file – makkelijker en comfortabeler”, aldus Roelant de Waard, vice president Marketing, Sales & Service van Ford Europa. “We verwachten dat de trend naar automatische transmissies doorzet, zeker omdat steeds meer mensen zullen overstappen naar elektrische auto’s – waarin de automatische transmissie de norm is.”

Ford biedt al zo’n zeventig jaar auto’s met automatische transmissie aan. De huidige verfijnde technologie is echter niet te vergelijken met die van de eerste Ford-O-Matic, die slechts drie versnellingen had.

Moderne automatische transmissies bieden veel bijkomende voordelen: van minder geluid in de auto en het verlichten van reisziekte tot de mogelijkheid en techniek om in een file de auto vanuit stilstand automatisch weer op gang te brengen met adaptive cruisecontrol. Ook automatisch inparkeren is mogelijk met één simpele druk op een knop2.

Compacte en middenklassemodellen

De trend naar meer Fords met een automatische versnellingsbak wordt voor een deel aangejaagd door de kopers van de compacte en middenklassemodellen. Een van de modellen die steeds vaker met een automatische transmissie verkocht wordt, is de Ford Focus. In januari 2020 was maar liefst 30,9 procent van de nieuw verkochte exemplaren uitgerust met een automaat, terwijl dat in 2017 slechts zeven procent was. Zelfs de krachtige Focus ST met 280pk EcoBoost motor wordt tegenwoordig aangeboden met een automaat.

De Fiesta en Puma zijn leverbaar met een geheel nieuwe zeventraps automatische transmissie, die zorgt voor een tot wel vijftien procent lager brandstofverbruik in vergelijking met de uitvoering met automaat van het vorige model van de Fiesta.

Meer lichte bedrijfsauto’s met automaat

Dezelfde trend is zichtbaar bij Ford bedrijfswagens. Afgelopen januari was 31 procent van de afgeleverde Ford bedrijfswagens uitgerust met een automatische transmissie. In 2017 was dat 13,4 procent. In dezelfde maand was negentien procent van de verkochte Transits automaat. In 2017 was dat 4,7 procent.

Van de vijf grootste Europese markten was Duitsland het land waar het aandeel Fords met een automatische versnellingsbak het grootst was. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië volgden in die volgorde.

De toekomst

De toenemende vraag naar modellen met een automatische transmissie is een voorbode van de steeds verder geëlektrificeerde toekomst, met auto’s waarin de bestuurder helemaal niet meer hoeft te schakelen – en op de langere termijn de introductie van autonoom rijdende auto’s.

De nieuwe en volledig elektrische Ford Mustang Mach-E kan al met één pedaal worden gereden. Het regeneratieve remsysteem vertraagt de auto zo sterk als de bestuurder het gas loslaat, dat het meestal niet nodig is het rempedaal in te trappen. Het idee achter dit systeem is om energie terug te winnen als de auto afremt.

De nieuwe Ford Kuga PHEV en Ford Explorer PHEV worden net als de Mustang Mach-E standaard geleverd met een automatische transmissie.