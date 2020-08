Auto- en motorbranche zet ruim 25 procent minder om in tweede kwartaal

De omzet van de auto- en motorbranche was in het tweede kwartaal van 2020 ruim 25 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019. Dit is de grootste krimp in meer dan 25 jaar. Alle deelbranches, behalve de motorbranche, laten in het tweede kwartaal recorddalingen zien. Ook in het eerste kwartaal was de omzet van de auto- en motorbranche al lager. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzet van de importeurs van nieuwe personenauto’s daalde in het tweede kwartaal het sterkst. Zij zetten ruim 40 procent minder om dan een jaar eerder. Door het coronavirus sloten fabrieken de deuren en is er minder vraag naar nieuwe auto’s. Door de sluiting van autofabrieken in binnen- en buitenland is ook de handel in auto-onderdelen flink gedaald, de omzet was 28 procent lager.

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn ook minder bedrijfswagens en bussen verkocht. De omzet van de zwaardere-bedrijfsautobranche nam af met ruim 26 procent ten opzichte van een jaar eerder. De handel en reparatie van personenauto’s was in het eerste kwartaal nog de enige deelbranche die een positieve ontwikkeling liet zien. Ook deze branche werd in het tweede kwartaal geraakt en zette ruim 21 procent minder om.

De gespecialiseerde reparatiebedrijven zetten bijna 19 procent minder om. De enige deelbranche die niet in de dubbele rode cijfers terechtkwam, is de motorbranche. De omzet was wel lager, maar met bijna 6 procent beperkt vergeleken met de andere deelbranches.

Minder faillissementen, minder vacatures

In de auto- en motorbranche waren in het tweede kwartaal van dit jaar 16 faillissementen, 7 minder dan in het eerste kwartaal.

In het tweede kwartaal 2020 waren er 2,3 duizend vacatures in de auto- en motorbranche. In het eerste kwartaal waren er nog 2,8 duizend vacatures in de branche. Sinds het derde kwartaal van 2016 is het aantal vacatures niet zo laag geweest.

Auto- en motorbranche minder somber over derde kwartaal

Het vertrouwen onder ondernemers in de auto- en motorbranche was in het tweede kwartaal van 2020 laag (–46,9). Aan het begin van het derde kwartaal zijn ondernemers met –9,0 echter minder somber. Over alle bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het begin van het derde kwartaal –19,3.

Aan het begin van het derde kwartaal denkt per saldo 3,2 procent van de ondernemers in de auto- en motorbranche dat de omzet de komende 3 maanden zal toenemen. In het tweede kwartaal verwachtte per saldo 81,6 procent nog een omzetafname.

Ook over de personeelssterkte zijn bedrijven in het derde kwartaal minder somber dan een kwartaal eerder. Per saldo denkt 11,2 procent van ondernemers in de auto- en motorbranche aan het begin van het derde kwartaal de komende 3 maanden minder personeel in te zetten. In het tweede kwartaal verwachtte per saldo 38,1 procent van de ondernemers dat de personeelssterkte zou afnemen.