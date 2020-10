Kwaliteit kinderstoeltjes lijkt beter

De kwaliteit van geteste autostoeltjes lijkt beter te worden. Dat blijkt uit onderzoek van ANWB in samenwerking met haar internationale zusterclubs. Van de veertien onderzochte stoeltjes wisten acht ervan vier sterren te bemachtigen. De maximum score is vijf sterren. De overige zes stoeltjes kregen drie sterren en scoorden daarmee een voldoende. De ANWB heeft in de test de stoeltjes beoordeeld op veiligheid, gebruik, ergonomie en aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Opvallend is dat geen enkel onderzocht autostoeltje een onvoldoende haalde. Uit eerdere jaren blijkt dat er nog steeds autostoeltjes worden aangeboden die niet door de test komen. Aan een stoeltje is in de winkel, showroom of op internet is niet af te lezen of deze wel of niet veilig is voor een kind.

De ANWB adviseert ouders zich daarom goed te oriënteren bij de aankoop van een autostoeltje door zich te verdiepen in de materie, zoals de autostoeltjestest van ANWB. Bovendien is het altijd aan te raden om het autostoeltje met kind in de auto te passen.

Inmiddels staat op anwb.nl veel informatie over meer dan 250 autostoeltjes die sinds 2015 zijn getest. Zo is ook te lezen hoe je een autostoeltje moet monteren.

De ANWB test sinds 2003 elk jaar kinderzitjes om ouders te informeren over de kwaliteit. Geregeld testen leidt tot een betere kwaliteit. Meerdere zitjes die de afgelopen jaren slecht uit de test kwamen zijn door de producent verbeterd of uit productie genomen.