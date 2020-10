Peugeot vernieuwt 3008 en 5008

Nieuw front

Alle versies van de nieuwe Peugeot 3008 en 5008 zijn voorzien van een nieuwe voorbumper met matzwarte luchtinlaten en een metaalgrijze onderspoiler. De nieuwe randloze grille met verchroomde horizontale elementen wordt geflankeerd door ECO LED-koplampen met separate dagrijverlichting in 'slagtandmodel' met een verchroomde punt. De 3D LED-achterlichten omvatten sequentiële richtingaanwijzers. Het front is op beide modellen gelijk.

DAB+-radio, Keyless Start en Pack Safety standaard

Standaard zijn de Peugeot 3008 en 5008 uitgerust met lichtmetalen 18-inchwielen van het model Detroit. Ook DAB+-radio en Keyless Start (starten met startknop) behoren tot de standaarduitrusting.

De basisuitvoering – de 3008 Active PureTech 130 – is standaard ook uitgerust met Pack Safety. Dat omvat Active Safety Brake met camera (automatisch noodremsysteem) met Distance Alert (waarschuwing dreigende aanrijding), Lane Departure Warning System en verkeersbordherkenning.

De nieuwe standaardkleur is voor de 3008 Bleu Célèbes en voor de 5008 Metallic Copper. Voor de 3008 is de kleur Bleu Vertigo nieuw.

Motorengamma

De prijslijst begint met € 36.230,- voor de Peugeot 3008 Active PureTech 130. In deze prijs is de BPM-impact van januari 2012 reeds verrekend.



Het aanbod benzinemotoren omvat de PureTech 130 (EAT8-achttrapsautomaat optie) en de PureTech 180 EAT8 (uitsluitend voor GT en Blue Lease GT). BlueHDi 130-dieselmotoren zijn uitsluitend nog beschikbaar in het Blue Lease-aanbod, voor prijzen vanaf € 39.910,- voor de 3008 BlueLease Active.



Het aanbod plug-in hybride-modellen bestaat uit een aantal aantrekkelijk Blue lease versies die zijn afgestemd op de zakelijke rijder. In het nieuwe gamma is de Blue Lease Allure HYbrid 225 er nu al vanaf € 42.970. De 300pk sterke en vierwiel-aangedreven HYbrid4 300 is er als Blue Lease GT vanaf € 52.360. Met deze scherpere prijsstelling en een extra 33 kW (45 pk) vermogen is de plug-in hybrid dus een serieus alternatief voor zakelijk rijders.

Vaste meerprijs € 2.500 voor 5008

Het gamma van de Peugeot 5008 is op enkele details na identiek aan dat van de 3008. Vanwege de standaard twee extra zitplaatsen en modulariteit, maar ook door de hogere BPM, geldt voor de 5008 een vaste meerprijs van € 2.500,- boven de 3008.