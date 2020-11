Klassieke Defender komt straks weer van de 'lopende band'

Bowler, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde fabrikant van all-terrain sportauto's en rally raid-voertuigen, gaat daarmee een volgende fase van de ontwikkeling in.

De overeenkomst maakt het voor Bowler mogelijk om een nieuwe familie van high-performance modellen te ontwikkelen. Dat begint met project CSP 575 – een nieuw model voor de openbare weg, op basis van het zeer sterke stalen CSP-chassis van Bowler en voorzien van aluminium carrosseriepanelen van de Defender 110 Station Wagon en de 423 kW (575 pk) sterke Supercharged V8 van Land Rover. Dit project is een aanvulling op de voortdurende ontwikkelingen voor de autosport, die de basis vormen van het verleden, het heden en de toekomst van Bowler.

Eerste indruk

Eerste schetsen van de geplande 4x4 geven een indruk van het nieuwe model, dat is afgeleid van de modellen van Bowler voor de rallysport. Dit is de eerste nieuwe Bowler sinds 2016. Begin volgend jaar worden alle details bekendgemaakt, maar de door de wedstrijdsport geïnspireerde offroader belooft potente prestaties en robuustheid op autosportniveau te combineren met de vormen van de klassieke Defender 110 Station Wagon. Het nieuwe model biedt bovendien plaats aan vier inzittenden. Hoeveel de ''nieuwe Defender'' moet gaan kosten is nog onbekend.