Hyundai onthult revolutionaire IONIQ 5

E-GMP

De IONIQ 5 is gebaseerd op het speciaal voor BEV’s ontwikkelde Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Dat geeft de IONIQ 5 zijn unieke proporties op een lange wielbasis. Het interieurdesign is innovatief en afgewerkt met ecologisch verantwoorde materialen op die plekken waar de inzittenden in aanraking komen met de auto. De elektrische aandrijflijn levert zeer krachtige prestaties en de batterij is ultrasnel op te laden. Dankzij de V2L-functie zijn elektrische apparaten buiten de auto van stroom te voorzien en met de geavanceerde connectiviteit en uitgebreide rijassistentiesystemen biedt de IONIQ 5 de ultieme rijervaring en optimale veiligheid.

Thomas Schemera

‘De IONIQ 5 biedt voor elke lifestyle ongekende gebruiksmogelijkheden en voldoet tijdens de reis proactief aan de behoeften van de inzittenden’, zegt Thomas Schemera, Executive Vice President en Global Chief Marketing Officer van Hyundai. ‘Dit is echt de eerste elektrische auto die een geheel nieuwe ervaring biedt met zijn innovatieve gebruik van de interieurruimte en de toepassing van geavanceerde technologieën.’

Start van een nieuw tijdperk: IONIQ-design

Het vooruitstrevende design van de IONIQ 5 doorbreekt de traditionele kaders, dankzij de vrijheid die het specifieke BEV-platform de designers biedt. Verwijzend naar de introductie van de Hyundai Pony, de eerste productieauto van de fabrikant, markeert de IONIQ 5 de 45-jarige ontwikkeling van het design van Hyundai, waarmee het merk een belangrijk onderdeel is geworden van het leven van klanten. Daarmee legt de IONIQ 5 een verbinding van het verleden naar de toekomst. Dit is de nieuwe definitie van tijdloos design. Een thema dat groter wordt naarmate het modellengamma van line-up-merk IONIQ groeit.

Profiel van Pony

Het unieke uiterlijk van de IONIQ 5 is geïnspireerd op het profiel van de Pony uit 1976 en staat op een platform met een wielbasis van 3.000 mm. Daardoor was een zorgvuldige aanpak van het design nodig, om de bijzondere proporties te vertalen naar een eigentijdse en kenmerkende EV-vormgeving.

Motorkap schelpvorm

De motorkap van de IONIQ 5 heeft een schelpvorm. Dat minimaliseert het aantal naden in de carrosserie en optimaliseert de aerodynamica. De voorbumper valt op door zijn V-vorm en de geïntegreerde dagrijverlichting (DRL) geeft de IONIQ 5 een onmiskenbare lichtsignatuur. Dergelijke kleine pixelachtige lichtelementen komen ook terug op de achterzijde van de auto.

Vlakke deurgrepen

De vrijwel vlak in de portieren geplaatste deurgrepen accentueren de strakke vormgeving en verbeteren de stroomlijn van de carrosserie. De voor- en achterzijde van de carrosserie gaan vloeiend over in de portieren en zijn een voorbeeld van het ‘Parametric Dynamics’-design dat Hyundai voor het eerst toepaste op de nieuwe Hyundai TUCSON. De krachtige vorm van de C-stijl – geïnspireerd op die van Hyundai’s elektrische conceptauto ‘45’ – geeft de IONIQ 5 een indrukwekkende uitstraling en maakt hem zeer herkenbaar.

Wielen aerodynamisch geoptimaliseerd

De aerodynamisch geoptimaliseerde wielen zijn een voorbeeld van het Parametric Pixel-designthema en hebben een diameter van maar liefst 20 inch – de grootste wielen die ooit zijn gemonteerd onder een EV van Hyundai. Ze completeren de uitgebalanceerde proporties van de IONIQ 5 en het E-GMP-platform.