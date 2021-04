Nieuwe Opel Manta GSe ElektroMOD toont innovatieve glimlach

– Een auto vol emotie – en nu transformeert de legendarische Opel Manta zelfs tot een emissievrije ElektroMOD met een modern gezicht. Onder de iconische zwarte motorkap heeft de viercilinder benzinemotor plaatsgemaakt voor een krachtige elektromotor. De 'e' in GSe staat nu voor elektrificatie. De pure en klassiek mooie neongele carrosserie heeft met de nieuwste LED-technologie nu ook een stralende glimlach. De originele Manta was met zijn geometrische vormgeving van koplampen, grille en 'Blitz' al de inspiratie voor het nieuwe Opel-gezicht, de Vizor die momenteel te zien is op de Mokka en de Crossland. Nu laat de Opel Manta GSe ElektroMOD dit design zien – op de meest innovatieve manier – met de expressieve Pixel Vizor.

Pixel-Vizor

De Opel Pixel-Vizor strekt zich als een vizier uit over de breedte van de auto. Met het gehele oppervlak van de Pixel-Vizor kan de Manta GSe communiceren met zijn omgeving. “My German heart has been ELEKTRified”, staat er op de nieuwe voorzijde. “I am on a zero e-mission”, “I am an ElektroMOD”. Het ene moment geeft de Manta GSe uitleg, het andere moment zwemt het silhouet van een mantarog over de Pixel-Vizor. De Opel-ontwerpers gingen ook aan de slag met het legendarische Manta-logo en ontwierpen die als een QR-code. Vervolgens verschijnt het onmiskenbare beeldmerk van het Duitse merk centraal op de Pixel-Vizor, waarna twee bliksemschichten vanuit de cirkel naar de stijlvolle LED-dagrijverlichting flitsen. Simply electrifying, écht Opel.

“De Manta GSe ElektroMOD is het werk van gepassioneerde ontwerpers, 3D-modellers, ingenieurs, technici, monteurs, product- en merkexperts”, legt Pierre-Olivier Garcia, Opel Global Brand Design Manager, namens het Manta GSe-team uit. “Het zijn allemaal Opel-liefhebbers in hart en nieren, die van auto’s houden en het leuk vinden om nieuwe dingen te ontwikkelen. Met de Manta GSe slaan we een brug tussen de geweldige Opel-traditie en een begeerlijke, duurzame toekomst. Deze mix van tijdgeest en moderniteit is echt fascinerend.”

De Manta GSe ElektroMOD herinnert duidelijk aan de Opel Manta A uit 1970. Tegelijkertijd toont hij de fascinatie van een groeiende groep liefhebbers die klassiekers als de Manta transformeert tot zogenoemde restomods, met moderne techniek en een vernieuwd design. De volelektrische Manta GSe ElektroMOD is met zijn volledig digitale cockpit net zo sportief als een originele Opel GSe en hij draagt die naam met trots. MOD staat voor verandering, voor technische, stilistische MODificaties en een MODerne, duurzame levensstijl.

Veranderingen ondergaat onze mobiele samenleving elke dag. Veranderingen naar duurzamere oplossingen, zoals die ook het jonge ontwikkelingsteam van Opel bezighouden. Op eigen initiatief begon het team achter de Manta GSe dit ‘droomautoproject’. In veel brainstormsessies werd het plan uitgewerkt. In de opslag van Opel Classic werd een geschikte Manta A gevonden, die stond te wachten op restauratie. Vanaf dat moment was iedereen gegrepen door de pure passie voor auto’s. Het enthousiasme inspireerde direct ook de autoliefhebbers in Opels management – en het idee van een ElektroMOD werd realiteit.

Momenteel legt Opel in Rüsselsheim de laatste hand aan de nieuwe Opel Manta GSe ElektroMOD. Op 19 mei 2021 presenteert Opel de neo(n)klassieker en al zijn fascinerende details.