De Toyota Hilux krijgt GR Sport-behandeling

Het interieur is uitgerust met sportstoelen met een combinatie van leder en suède met rode perforaties en stiksels. Toyota heeft verder de wielophanging van de vierwielaangedreven Hilux – in 2019 winnaar van de Dakar Rally – aangescherpt met onder meer monotube gas-schokdempers. De Hilux GR Sport is per direct te bestellen; de prijzen beginnen bij 45.995 euro (‘grijs’ kenteken).