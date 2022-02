ŠKODA timmert stevig aan de weg met een groeiend aanbod in elektrische wagens

Dat elektrisch rijden een steeds grotere rol gaat spelen in de auto-industrie, heeft ook ŠKODA geïnspireerd om stevig aan de weg te timmeren op dit gebied. Dit is duidelijk merkbaar aan het sterk groeiende aanbod in elektrische wagens van ŠKODA. Het Tsjechische automerk was al direct zeer succesvol met de volledig elektrische CITIGO iV, die inmiddels opgevolgd is door de ENYAQ iV, een model waarmee het merk de lat nog hoger heeft gelegd. Naast deze volumineuze elektrische SUV (die ook in een coupé versie op de markt wordt gebracht) heeft ŠKODA de afgelopen periode ook het doek getrokken van de SUPERB iV & OCTAVIA iV.

Kennismaking met iV E-Mobility

Hebben we, met de introductie van deze tekst, je interesse gewekt in het groeiend aanbod in elektrische wagens van ŠKODA? Dan is het tijd voor een kennismaking met iV E-Mobility. Dit is het elektrisch submerk van ŠKODA. Het merk heeft besloten om deze innovatieve auto’s met een stekker onder de naam iV op de markt te zetten. Een slimme keuze uiteraard waarvoor veel automerken kiezen. Op deze manier vindt er een duidelijke segmentatie plaats van de hybride en volledig elektrische auto’s van ŠKODA waardoor er meer aandacht van de doelgroep wordt gegenereerd. Daarnaast zit er een duidelijke gedachtegang achter de letters iV. Deze letters staan immers niet alleen voor de term “innovatief” maar er kunnen ook termen als “intelligent”, “individueel” en “intuïtief” aan gekoppeld worden. Een slimme keuze dus.

Speerpunten die kenmerkend zijn voor een elektrische wagen van ŠKODA

ŠKODA heeft een aantal speerpunten geformuleerd die kenmerkend moeten zijn voor een elektrische wagen van dit merk. Het merk hecht er veel waarde aan dat een iV een aantrekkelijk ontworpen auto is waaruit het ruimtelijke gevoel naar voren moet komen. Daarnaast wordt connectiviteit gezien als belangrijk speerpunt. De elektrische ŠKODA moet altijd verbonden zijn met het internet en geavanceerde assistentiesystemen aangezien dit het rijcomfort en het veilig rijden zal verhogen. Een ander belangrijk punt is uiteraard de actieradius van het voertuig. Een iV moet een praktische actieradius hebben. Tot slot wordt het rijplezier door ŠKODA als een belangrijk speerpunt gezien. Het moet prettig zijn om in de elektrische wagens van iV te rijden.

Uit de bovenstaande speerpunten zijn kenmerkend voor de belangrijkste karakteristieke eigenschap van ŠKODA. Het krachtigste wapen van dit merk is immers dat ŠKODA “gewoon” blijft en zich niet wil onderscheiden op één specifiek gebied zoals veel merken doen. Juist deze keuze maakt het interessant om een elektrische auto van ŠKODA te rijden. Hoewel iV een nieuw merk is, straalt het nu al vertrouwen uit.