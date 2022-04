Ruim de helft van alle nieuwe elektrische auto’s voor particulieren

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 6.508 nieuwe elektrische auto’s aan particulieren afgeleverd. Dat is 52,5 procent van het totale aantal geregistreerde EV’s in de eerste drie maanden van 2022, terwijl dat vorig jaar nog 34 procent was. In totaal (inclusief zakelijk) werden er tot en met maart dit jaar 12.385 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd. Dat blijkt uit de cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

Sinds begin dit jaar geldt voor de particuliere aanschaf of lease van een nieuwe elektrische auto een subsidie van 3.350 euro, onder de voorwaarde dat de auto niet duurder is dan 45.000 euro en een minimale actieradius van 120 kilometer heeft. In totaal is er 71 miljoen euro subsidie beschikbaar voor kalenderjaar 2022, waarvan volgens de rijksdienst RVO op 31 maart al bijna 53 miljoen was aangevraagd. Dat betekent dat er reeds voor zo’n 16.000 auto’s subsidie is aangevraagd, waarvan het gros dus nog in bestelling staat.

Populairste modellen

In totaal werden in de eerste drie maanden van dit jaar 12.385 elektrische personenauto’s geregistreerd - oftewel 16 procent van alle gekentekende auto’s -, waarvan 4.327 door privépersonen werden gekocht en nog eens 2.181 door particulieren werden geleased. De populairste elektrische auto onder particulieren in het eerste kwartaal was de Kia Niro met ruim 9 procent marktaandeel, gevolgd door de Fiat 500 met meer dan 8 procent en de Peugeot 208 met een aandeel van 7 procent.

Occasions

Voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto geldt een subsidiebedrag van 2.000 euro en een totaal jaarbudget van 20,4 miljoen, waarvan op 31 maart ruim 12 miljoen was aangevraagd bij de RVO. Qua oorspronkelijke nieuwwaarde en minimale actieradius gelden dezelfde subsidievoorwaarden als bij nieuwe EV’s en daarnaast dient de auto bij een erkend autobedrijf te worden aangeschaft. In het eerste kwartaal van 2022 verkocht de vakhandel in totaal 7.531 elektrische occasions aan particulieren, ruim drie keer zoveel als in de eerste drie maanden van vorig jaar. De Renault Zoë is in dit segment met meer dan 14 procent marktaandeel het populairste model, voor de Nissan Leaf met 9 procent en de Volkswagen Golf met ruim 7 procent.