Toyota maakt alle prijzen bekend van nieuwe Corolla Cross

De Corolla Cross beschikt als eerste model over Toyota’s vijfde generatie hybridetechnologie. De eerste exemplaren van de Corolla Cross worden in het najaar van 2022 in Nederland verwacht. De Corolla Cross Active is al bovengemiddeld compleet. Deze uitvoering staat in de prijslijst vanaf 36.995 euro.

Dynamic

De Corolla Cross Dynamic maakt het exterieur van de SUV nog wat stoerder, met onder meer zwart gepolijste 18 inch lichtmetalen velgen, privacy glass, roof rails en een zwart gelakte grille met een titaniumkleurige rand. Ook de verlichting is aangepast. Zo beschikt de Corolla Cross Dynamic over LED dagrijverlichting, LED lightguide achterlichten en sequentiële LED knipperlichten voor de voorzijde. Dankzij Smart entry en een Smart Key met bewegingssensor, is instappen bovendien nog gemakkelijker. De Corolla Cross Dynamic is leverbaar vanaf 39.495 euro.

First Edition

Tijdelijk is de Corolla Cross er ook als First Edition. De meerprijs ten opzichte van de Dynamic bedraagt slechts 500 euro, maar daarvoor krijgen vroege beslissers veel luxe terug. Zo zijn de stoelen bekleed met luxe stof en zwart kunstleder en beschikken de voorstoelen over stoelverwarming, is de achterklep elektrisch bedienbaar, is draadloos laden van een telefoon mogelijk en beschikt de auto over Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert, Safe Exit Assist en intelligente parkeersensoren voor en achter. De Corolla Cross First Edition is er tijdelijk vanaf 39.995 euro.

Launch Edition

Voor wie de meest complete Corolla Cross wil, is er de Corolla Cross Launch Edition. Met zwart geperforeerde vollederen bekleding, stuurwielverwarming, een 360 graden camera, Toyota Smart Connect+, een elektrische verstelbare bestuurdersstoel, een verwarmbaar stuurwiel en een JBL Premium audiosysteem met 9 speakers inclusief een subwoofer laat de Launch Edition niets meer te wensen over. Alhoewel: de Corolla Cross Launch Edition is ook nog te bestellen met een optioneel glazen panoramadak. De Launch Edition is tijdelijk te bestellen voor 42.995 euro.

Ontworpen volgens Toyota New Global Architecture

De Toyota Corolla Cross maakt gebruikt gebruik van Toyota’s GA-C-platform, waar ook de Toyota C-HR op gebaseerd is. Die auto wordt alom geprezen vanwege zijn rijplezier. De Corolla Cross is 4.460 mm lang, 1.825 mm breed en 1.620 mm hoog en daarmee in alle opzichten wat groter dan de C-HR. De wielbasis is echter gelijk en bedraagt 2.640 mm. Vanwege de lage tildrempel en de brede laadopening, is de bagageruimte van de Corolla Cross extra goed toegankelijk, ideaal voor het inladen van bijvoorbeeld een fiets of kinderwagen.

Kleuren

Acht exterieurkleuren zijn beschikbaar bij de verkoopstart: Pure White solid, Platinum Pearl White parelmoer, Shimmering Silver metallic, Manhattan Grey metallic, Attitude Black metallic, Urban Khaki signaallak, Cobalt Blue metallic en Lava Red parelmoer.

Najaar 2022

Vanaf komend najaar staan de eerste exemplaren van de Corolla Cross bij de Nederlandse Toyota-dealers. Net als alle andere Toyota-modellen geldt ook voor de Corolla Cross een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer.