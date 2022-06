Opvallende kleuren voor nieuwe Opel Astra en Mokka

Krachtige designs als dat van de bekroonde Mokka en nieuwe Astra vragen om opvallende, levendige nieuwe kleuren: groen voor de Mokka en geel voor de Astra.

"Kleuren voor auto’s moeten niet alleen de klant tevredenstellen, ze moeten ook passen bij de vorm en de grootte van de auto", legt Nicole Heidt, Assistant Chief Designer, Colour and Trim uit. "Een tamelijk compact model zoals de Astra komt het best tot zijn recht met verfijnde mica- of metallic kleuren, die ook erg populair zijn bij klanten in dat marktsegment."

Meteen bij de start van de ontwikkeling van de nieuwe Astra liet het marketingteam van Opel aan de designafdeling weten dat ze de zesde generatie van de Astra ook in het geel wilde, van oudsher dé kleur van het merk.

Zoals gebruikelijk bij de ontwikkeling van een geheel nieuwe kleur, begon Nicole Heidt het creatieproces met onderzoek naar kleurtrends. Ze voegde daar haar eigen ervaring aan toe en begon na te denken over het creëren van een nieuwe tint geel voor de nieuwe Astra. Nicole nam haar ideeën mee naar de eigen spuiterij van de designafdeling waar ze - zoals een chef-kok die een gerecht verzint - persoonlijk het ‘recept’ voor de nieuwe kleur samenstelde.

In een beker van 200 milliliter mengde ze verschillende autolakken van een toonaangevende leverancier totdat het resultaat overeenkwam met haar idee.

Daarna stelde de ontwerpster een moodboard en kleurstalen samen om de nieuwe kleur aan het management van Design en Marketing van Opel voor te stellen. Na hun goedkeuring maakte Nicole monsters voor de verfleverancier van de fabriek in Rüsselsheim, waarvan het eindproduct zo goed mogelijk moet matchen met het idee en de kleurstalen, om vervolgens over te gaan tot serieproductie.

Gedetailleerd proces: ontwikkeling van nieuwe kleuren kan tot vier jaar duren

Het ontwikkelingsproces van een nieuwe kleur kan tot wel vier jaar in beslag nemen. De lak moet 12 maanden voor de productiestart van de auto klaar zijn voor de spuitrobots. "Het geel dat we aan het begin van het proces als lanceringskleur voor de nieuwe Astra kozen, blijkt een schot in de roos te zijn", zegt Nicole Heidt. "Dergelijke kleuren zijn nu sterk trending."

In het geval van de Mokka, een compacte SUV met een jonger klantenprofiel dan de nieuwe Astra, zocht Opel naar een gedurfde, sportieve nieuwe kleur. Uit het onderzoek van Nicole Heidt bleek dat groene tinten sterk aan populariteit winnen. "Groen is ook de perfecte kleur voor een emissievrije, elektrische auto op batterijen, zoals de Mokka-e", voegt ze eraan toe.

‘3-wet’-lakproces: jaarlijkse CO2-uitstoot met ongeveer 2.200 ton verminderd

Geëlektrificeerde voertuigen zoals de elektrische Mokka-e en de nieuwe Astra Plug-in Hybrid zijn slechts twee voorbeelden waarmee Opel een bijdrage levert aan meer duurzame mobiliteit. Ook de carrosserielak speelt hierbij een rol. Het ‘Amber Yellow’ van de nieuwe Astra wordt bijvoorbeeld aangebracht in de productiefaciliteit in Rüsselsheim, waar de emissies van de lakstraat aanzienlijk zijn verminderd. De fabriek maakt momenteel gebruik van de zogeheten ‘3-wet’-lakmethode, waarbij één volledige stap uit het drogingsproces is gehaald. In vergelijking met het conventionele lakproces vermindert dit de jaarlijkse CO2-uitstoot met ongeveer 2.200 ton, terwijl nog steeds een hoge mate van bescherming tegen corrosie en steenslag wordt geboden. Bovendien daalt het jaarlijkse waterverbruik met ongeveer 1.800 kubieke meter.