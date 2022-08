Aantal verkochte tweedehands (bedrijfs)auto's blijft stijgen

De laatste jaren is er in Nederland steeds meer oog voor tweedehands auto's en bedrijfswagens.

Vorig jaar werd er nog 11% meer tweedehands auto's verkocht dan het jaar ervoor, blijkt uit divers onderzoek.

Dat is natuurlijk niet voor niets het geval, want er zijn veel voordelen te vinden aan het kopen van een tweedehands auto of bedrijfswagen, zoals een Mercedes Vito occasion.

2021 is recordjaar voor tweedehands bedrijfswagens en auto's

In het afgelopen jaar haalde de occasionmarkt record na record. Aan het einde van 2021 had deze autobranche voor het eerst meer dan 1,3 miljoen tweedehands auto's verkocht. Het zijn hierbij met name bedrijven die dergelijke tweedehands (bedrijfs)wagens verkopen; tussen particulieren is er minder actie geweest wanneer het gaat om de verkoop van occasions. In totaal zijn er ongeveer 11% meer tweedehands wagens verkocht dan het jaar ervoor. Dat is eenvoudig te verklaren: zo heeft de coronacrisis er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er veel vraag is naar individueel vervoer. Mensen gingen tijdens de pandemie liever niet met het openbaar vervoer waardoor ze besloten om een tweedehands auto of bedrijfswagen aan te schaffen.

Nu de coronacrisis minder speelt, zien deze mensen andere voordelen in van rijden in een eigen auto ten opzichte van het pakken van een bus of trein. Daarbij moet gekeken worden naar het wereldwijde chiptekort wat er al een hele tijd voor zorgt dat er veel vertraging is bij de productie van compleet nieuwe auto's. Dit tekort is niet eenvoudig op te lossen waardoor steeds meer mensen een kijkje nemen op de occasionmarkt wanneer ze op zoek zijn naar een auto voor particulier of zakelijk gebruik. Mensen willen daarnaast vaak minder geld kwijt zijn aan een auto, omdat het dagelijks leven al duur genoeg is en steeds duurder wordt. In dat geval is een tweedehands auto natuurlijk ook een heel goed idee.

Ook duurzaamheid speelt rol bij keuze voor tweedehands auto

Ook denken steeds meer mensen aan het milieu waardoor ze liever voor een tweedehands auto dan voor een nieuwe auto gaan. Hoewel niet rijden de beste optie voor het milieu is, kan niet iedereen zonder auto. Een groot deel van de Nederlanders wil sinds corona duurzamer leven en werken, blijkt uit onderzoek van MilieuCentraal. Daar past geen nieuwe auto bij, maar wel een tweedehands auto wanneer je niet zonder auto kunt. Het zijn met name de ondernemers in Nederland die duurzaamheid vandaag de dag belangrijker vinden. Zij willen met een groenere bedrijfsvoering een steentje bijdragen aan een betere wereld.

Maar: een groot deel van de ondernemers in ons land kan niet zonder een bedrijfswagen of zakelijke auto. Zij moeten regelmatig van hot naar her rijden om afspraken met klanten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren. Daarbij komt een tweedehands bedrijfswagen of zakelijke auto goed van pas. In veel gevallen wordt tegenwoordig zelfs voor een tweedehands elektrische auto gekozen, ook al is de keuze daarin nu nog niet ontzettend groot. De verwachting is wel dat die keuze door de jaren heen alsmaar groter zal worden, omdat er meer elektrische auto's worden gemaakt en er dus meer tweedehands elektrische wagens beschikbaar zullen zijn.

Voordelen van het aanschaffen van een tweedehands bedrijfswagen

Het is niet voor niets het geval dat steeds meer ondernemers kiezen voor een tweedehands bedrijfswagen of een tweedehands zakelijke auto. Je profiteert namelijk van heel veel voordelen wanneer je zo'n occasion voor je bedrijf aanschaft. Denk onder andere aan de volgende pluspunten:

- Een van de grootste voordelen is dat een tweedehands bedrijfswagen minder geld kost dan een nieuwe auto voor je bedrijf. Je kunt dus veel geld besparen wanneer je voor een tweedehands exemplaar gaat.

- Er zijn veel bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in tweedehands bedrijfswagen en zakelijke auto's. Je hebt dus heel veel keuze! Daarbij maak je dus altijd gebruik van fijne extraatjes zoals garantie, kortingen en service.

- Tweedehands bedrijfswagens zijn vaak zo goed als nieuw. Je profiteert dus van een mooie en goede auto voor een veel lagere prijs.

- Door te kiezen voor een tweedehands bedrijfswagen draag je een steentje bij aan het milieu. Je zorgt er namelijk voor dat er minder vraag is naar volledig nieuwe auto's. Daardoor wordt de wereldwijde afvalberg kleiner.

- Een tweedehands bedrijfsauto verliest niet zo snel de waarde als een nieuwe auto. Dat is interessant wanneer je de wagen na een tijdje weer wilt verkopen.

- Er is heel veel keuze op het gebied van tweedehands bedrijfswagens. Kies bijvoorbeeld voor een standaard model van Volkswagen of ga voor een mooie Mercedes Vito occasion.