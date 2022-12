Toyota koploper in rode en groene auto’s

Drie Franse merken in de rode hitlijst

De meeste rode personenauto’s in Nederland zijn Renaults (61.588). Toyota volgt op de voet met 60.191*. In het groen gaat het Japanse automerk met 25.350 auto’s aan kop. Groene Renaults komen in de vastgelegde top 5 niet voor. Toyota wordt in beide kleuren gevolgd door Volkswagen met 46.637 rode en 24.238 rode auto’s. Peugeot (41.106) en Citroen (39.476) vervolledigen de rode top 5. In de groene top 5 worden Toyota en Volkswagen nagezeten door Opel (21.991), Ford (18.049) en Volvo (14.270). Drie Franse merken staan in de rode hitlijst, terwijl ze in de mega top groen niet voorkomen.

Zuid-Holland kleurt Kerst

Ben je in Zuid-Holland onderweg om Kerst te vieren, pak dan je telraam maar tevoorschijn om auto’s in kerstkleuren te tellen. In deze provincie rijden namelijk de meeste groene en rode auto’s rond. Toyota voert hier zowel de rode (12.242) als de groene (4969) lijst aan. De merken top 5 zorgt in totaal voor 46.539 rode en 18.474 groene auto’s in Zuid-Holland. Noord-Brabant volgt met 36.461 rode en 16.807 groene personenauto’s. Minder kerstkleurrijk zijn auto’s in Flevoland (7.724 rood en 2.821 groen) en Zeeland (6.039 rood en 2.668 groen).